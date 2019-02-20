Hakim ve savcı sınavında 70 puan barajı yeniden yasalaştı

Hakim savcı adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan alma şartını da getiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Puan barajı 15 Temmuz'un ardından kaldırılmış, bu süreç "yargıda barajsız kadrolaşma yapılıyor" ifadeleriyle eleştirilere konu olmuştu.

YARGI ÜYELERİNİN SAYISI 2,5 YILDA 14 BİN'DEN 20 BİNE ÇIKTI

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yargının toplam mevcudu yaklaşık 14 bin civarındayken, darbe girişiminin ardından bunların yaklaşık 4 bini "FETÖ" gerekçesiyle ihraç edildi. Bu durum yargıdaki hakim ve savcı sayısının yaklaşık 10 bine düşmesine neden oldu. 6 Ocak 2017’de yayımlanan 680 sayılı KHK ile mülakata katılabilmek için yazılı sınavdan alınması gereken 70 puan barajı kaldırıldı. Oluşan açığı gidermek isteyen Adalet Bakanlığı, birçok kez alım gerçekleştirdi. 2,5 yılda yapılan alımlarla sayı 10 bin artarak yargının mevcudu 20 bine çıktı. (HABER MERKEZİ)