Fenerbahçe, Zenit'e 3-1 mağlup oldu, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit karşısında 3-1 mağlup oldu. Kadıköy'de oynanan ilk maçta Zenit'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu skor sonrasında UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Maçın hemen başında, 4'üncü dakikada öne geçen Zenit daha sonra 37'de farkı ikiye çıkardı. 43'üncü dakikada Mehmet Topal'ın çok şık golüyle farkı 1'e indiren ve tur için umutlanan Fenerbahçe, ikinci yarıda yediği tek golle maçı 3-1 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. (SPOR SERVİSİ)

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