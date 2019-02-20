Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor. Son 16 turu karşılaşmaları, bu gece oynanacak Atletico Madrid-Juventus ve Schalke 04-Manchester City maçlarıyla devam etti. Athletico Madrid, Ronaldo'lu Juventus'u Uruguaylı oyuncularının golleriyle 2-0 yendi. İlk yarıyı yenik kapatan Manchester City ise Schalke'yi tek farkla geçti. Önceki gece oynanan maçlarda Liverpool ile Bayern Münih ve Olimpik Lyon ile Barcelona golsüz berabere kaldı.

ATLETICO MADRID 2-0 JUVENTUS

Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Juventus karşılaşmasını hakem Felix Zwayer yönetti.

Gol Dk. 78 Gimenez (Atletico Madrid)

Gol Dk. 83 Godin (Atletico Madrid)

8. dakikada sarı kart gören Diego Costa rövanş maçı için cezalı duruma düştü.

9. dakikada Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikiği Oblak güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada hakem Diego Costa'ya yapılan hareket için penaltı kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden hakem pozisyonun çizginin dışında olduğunu tespit etti ve penaltı kararını iptal edip frikik kararı verdi.

45. dakikada Dybala'a sert bir faul yapan Partley sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

50. dakikada gelişen kontrada kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

53. dakikada Griezmann'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

70. dakikada Alvaro Morata, Filipe Luis'in ortasında topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem faul gerekçesiyle golü iptal etti.

78. dakikada Atletico Madrid Gimenez'le golü buldu.

83. dakikada Atletico Madrid bu kez diğer Uruguaylı stoperi Godin'le 2. golü buldu.

Atletico Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

SCHALKE 2-3 MANCHESTER CITY

Gol Dk. 18 Agüero (Manchester City)

Gol Dk. 38 Bentaleb penaltıdan (Schalke)

Gol Dk. 45 Bentaleb penaltıdan (Schalke)

Kırmızı kart Dk. 68 Otamendi (Manchester City)

Gol dk. 85 Leroy Sane (Manchester City)

Gol dk. 90 Sterling (Manchester City)

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Schalke 04, Velltins Arena Stadyumu'nda Manchester City'i konuk etti. İngiliz temsilcisi, 18. dakikada Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Schalke, mücadelenin 36. dakikasında VAR kararıyla penaltı kazandı. 38'de topun başına geçen Bentaleb, Ederson'u ters köşeye gönderip skoru 1-1 yaptı. Schalke, 43'de yine VAR kararıyla penaltı kazandı. Bentaleb, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-1. City'de Otamendi, 68. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk Manchester City, 85'de Sane'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. City, Sterling'in 90'da attığı golle 3-2 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.

11'ler:

Schalke: Fährmann; Caligiuri, Sané, Nastasic, Mendyl, Oczipka; Bentaleb, McKennie, Uth, Suat Serdar, Bruma.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte; Gundogan, De Bruyne; Silva, Bernardo, Sterling, Agüero.

Son 16'da önceki maçlar:

LIVERPOOL 0-0 BAYERN MUNIH

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde, dün gece iki maç oynandı. Liverpool'un Alman devi Bayern Münih'i konuk ettiği maçta iki ekip de gol bulamadı.

Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

LYON 0-0 BARCELONA

Gecenin Fransa'da oynanan diğer maçında ise Olimpik Lyon ile Barcelona da golsüz eşitliği bozamadı.

Hakemliğini Cüneyt Çakır'ın yaptığı maçta İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

(SPOR SERVİSİ)