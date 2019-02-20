Kendini korumak için eşini vuran Aylin Mamuk'a 24 yıl ceza istemi

İstanbul Gazi Mahallesi’nde, 5 yıldır evli olduğu Cihangir Işık’tan sistematik işkence gören ve kendini korumak için Işık’ı av tüfeğiyle başından vuran Aylin Mamuk’un yargılandığı davada savcı 24 yıl hapis istedi.

Yıllarca evli olduğu Cihangir Işık tarafından sistematik işkenceye maruz kalan, tehdit edilen, ölmemek için Cihangir Işık‘ı öldüren Aylin Mamuk'un tutuklu yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Duruşma savcısı, eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek “Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek” gerekçesiyle Aylin Mamuk’un 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı 14 Mayıs’a erteledi.

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İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5. duruşmada savcı, verdiği mütaalada "17 Aralık 2017’de meydana gelen olay şöyle oldu: Aylin Mamuk eşiyle arasındaki geçimsizlik nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Bir süre sonra Aylin Mamuk eve geri döndü. Olay günü Cihangir Işık eve geç geldi ve eşi Aylin Mamuk ile tartıştı. Cihangir Işık, eşine sinkaflı küfür ve hakaret etti, tehdit etti. Ardından da Cihangir Işık uyumak için yatağa girdi. Bu sırada Aylin Mamuk, av tüfeğiyle eşi Cihangir Işık’ın başına bir el ateş etti. Cihangir Işık hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Mütalaada Aylin Mamuk'un eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edilirken, “Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

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DURUŞMA 14 MAYIS'A ERTELENDİ

Sanık Aylin Mamuk’un avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için taraflara süre vererek duruşmayı 14 Mayıs tarihine erteledi. İddianamede, Aylin Mamuk’un “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. (HABER MERKEZİ)

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