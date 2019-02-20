20 Şubat 2019 14:50

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Aile Bakanlığının Yaşlılık Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Dinamik, genç nüfus yapısını sağlam tutmalıyız. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür" dedi.

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Fotoğraf: Erçin Top/AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği Birinci Yaşlılık Şurası’na katıldı.

    Yaşlılığın kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunu söyleyen Erdoğan, "Akıl yaşta değil baştadır" atasözünü anımsatarak, "Ama bunun bir de 'Aklı başa yaş getirir' şeklinde devamı var. Yaşlılığı bir dağa tırmanmaya benzeten bir yazar, çıktıkça nefesin daraldığını ama görüş açısının genişlediğini söyler. Herkesin uzun yaşamak istediği ama yaşlanmak istemediği bir dünyanın içindeyiz. Bugün bulunduğumuz yaşlara kadar gelmiş olmamız rabbimizin bizlere bir lütfudur. 70-80-90-100 ve hatta daha fazla olan nice büyüklerimizi biliyoruz. Öyleyse kaçınılmaz olan yaşlılık için üzülmek yerine bu dönemimizi en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içinde olmalıyız" diye konuştu.

    "BİLHASSA BİZİM GİBİ ÜLKELER İÇİN NÜFUS GÜÇTÜR"

    Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfus oranının yüzde 8,8’e ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması ve 2040’ta şimdikinin yaklaşık iki katına ulaşması bekleniyor. İşte bunun için katıldığım tüm nikah törenlerinde gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Onun için, ‘Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur gerisi Allah kerim’ diyorum. Mecburuz çünkü bu yapıyı, dinamik, genç nüfus yapısını sağlam tutmalıyız. Bilhassa bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Nüfusumuzu en iyi şekilde beslemek, eğitmek, donatmak, istihdam alanları oluşturmak, altyapı hizmetleri vermek şartıyla bu gücü kullanabileceğimizi biliyoruz. Ama ortada yeterli nüfus yoksa, diğer imkanların bir süre sonra kendiliğinden yok olup gitmesi veya el değişmesi kaçınılmaz olur. Nüfus yapımızdaki bu değişimin bize diğer pek çok nüfusun veya birçok hususun yanı sıra Yaşlılarımıza götürülecek hizmetlerin artırılması gerektiğine de işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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    "YAŞLILIK MAAŞI BİZ GELDİĞİMİZDE 24 LİRAYDI"

    Kendileri göreve geldiğinde huzurevlerinde bakılan yaşlı sayısı 5 bini bulmazken, bugün 14 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi bir sosyal devlet olduğumuz göstererek, hiçbir yaşlımızı sokakta veya çaresiz şekilde, dört duvar arasında bırakmıyor, hepsine de sahip çıkıyoruz. Devletin yaptığı öncülük, toplam huzurevi sayısı ve kapasitesinde de önemli artışa vesile oluyor. Bugün ülkemizdeki 396 huzurevinde 33 bin 146 kapasite var. 65 yaşını geçenlere ödenen yaşlılık maaşı biz geldiğimizde 24 liraydı. Şimdi 601 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını temin ettik. Emeklilerimize ödemeye başladığımız 2 dini bayramda biner liralık bayram ikramiyeleri de yaşlılarımız için önemli bir destek olmuştur. Bunların yanında daha pek çok hizmetle yaşlılarımız için kimsesizlerin kimsesi olma sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

    "HUZUREVİ TABELALARININ ARTTIĞI BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ"

    Erdoğan, “Biz köklerimizle varız, sizlerle varız, sizlerle olacağız. Köklerimizin en güçlü göstergesi de yaşlılarımızla, ak saçlılarımızla kurduğumuz ilişki biçimidir. Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında, birlikte yaşadığı veya ilişkilerin her gün kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz. Anneciğini, babacığını huzur evine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istiyoruz” dedi. (Ankara/AA)

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