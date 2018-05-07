Erdoğan: Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar

Şarkıcı Alişan'la oyuncu Buse Varol'un nikah törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde bir kez daha doğum kontrolü vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol’un nikah törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar” dedi.

Erdoğan’ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken akla doğum kontrolüne dair geçmişte yaptığı açıklamalar geldi.

‘DOĞUM KONTROL İHANETİ’ DEMİŞTİ

2014 yılında Bisse gömleklerinin sahibi Mustafa Kefeli'nin oğlu Onur Kefeli ile Cansu Pişirgen'in WOW İstanbul Hotel'deki düğün törenlerine katılan Erdoğan nikah şahitliği yapmıştı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler” demişti.

‘HER KÜRTAJ BİR ULUDERE’DİR’

Sık sık “3 ya da 5 çocuk” çağrısı yapan Erdoğan “Kürtaj cinayettir” sözlerini 2012’de daha da ileriye taşımıştı. Erdoğan, “Her kürtaj bir Uludere’dir” sözleriyle kadınların kürtaj hakkını çoğu çocuk 34 kişinin hava bombardımanıyla katledildiği Roboski katliamıyla aynılaştırmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın bu konuda yaptığı diğer çıkışlardan öne çıkanlar şöyle:

30 Mayıs 2016 TÜRGEV'in 20. yıl dönümü töreni: “Zürriyetimizi artıracağız. Neslimizi çoğaltacağız. Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayış içinde olamaz ve burada birinci görev annelerdedir.”

6 Haziran 2016'da Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Üsküdar’daki töreni: “İş hayatının, anneliğin alternatifi haline getirilmesini kabul edemiyorum. 'Çalışıyorum' diyen annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor demektir. Bu benim samimi düşüncemdir. Anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eksiktir, yarımdır.”

“Anneliği reddetmek insanın yarısından vazgeçmektir. Daha geniş tutuyorum. İnsanlıktan vazgeçmektir. Bunun için her fırsatta en az 3 çocuk tavsiyesi yapıyorum.” (HABER MERKEZİ)

'Bu ülkede doğum kontrol ihaneti yaptılar'

Doğum kontrol araçlarını tanıyor musunuz?

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 10:23

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