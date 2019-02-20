İngiltere'de milletvekili Joan Ryan İşçi Partisinden istifa etti

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekili sayısı 8’e çıktı. İngiliz parlamentosunda, Türklerin yoğun yaşadığı Londra'nın Enfield bölgesini temsil eden kadın milletvekili Joan Ryan partisinden istifa etti.

Önceki gün istifa eden 7 milletvekilinin oluşturduğu Bağımsız Gruba katılacağını belirten Ryan, istifa gerekçesi olarak da partideki “Yahudi karşıtlığını” ileri sürdü. Son istifanın ardından İşçi Partisinin parlamentodaki sandalye sayısı 248’e düştü.

İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey başkent Londra’da önceki gün düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında, Brexit politikası, ‘Yahudi karşıtlığı' iddiası ve ‘aşırı sol’ iddiaları yer almıştı.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapmayı sürdürecek milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsiz milletvekillerini de kendilerine oluşturdukları Bağımsız Gruba katılmaya çağırmıştı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden de bazı milletvekillerinin istifa ederek gruba katılabileceği ve yeni bir merkez sağ parti kurulabileceği belirtiliyor.

Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor. (Londra/AA)