Para ödedikleri konutları teslim edilmeyen yurttaşlar maket ev yaktı

"Türkiye Konutla Dolandırılan Hak sahipleri platformu" adı altında bir araya gelen ve paralarını ödedikleri halde satın aldıkları konutları teslim edilmeyen yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

DHA'da bulunan habere göre, İBB'nin Saraçhane’de bulunan binası önünde toplanan yurttaşlar, yanlarında maket evler getirdi. "Adaletin en kötüsü geç tecelli edendir. Sonunda hüküm adaletli olsa da geciken adalet zulümdür" pankartı açan yurttaşlar "Esenyurt’tan konut aldık dolandırıldık", "Yetkililer, evlerimizi istiyoruz, çözüm bekliyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Mağdurlar, "Hak hukuk, adalet" ve "Evlerimizi istiyoruz" sloganları attı.

Konut mağdurları adına basın açıklamasını Fahri Kaygu okudu | Fotoğraf: Çağatay Kenarlı/DHA

Basın açıklamasını gerçekleştiren Fahri Kaygu, yurttaşların devlete ve ülkenin geleceğine güvenerek boğazlarından kestikleri paralarla ev sahibi olmak istediklerini söyledi. Kaygu, daire alanların ellerinde kat karşılığına istinaden yapılmış sözleşmeleri, banka ödeme dekontları veya müteahhit şirketlerin para tahsilat makbuzları olduğunu belirterek, "Milletin ödediği paralarla yapılmış, bir kısmı eksik de olsa yapılmış inşaatlar vardır. 'Hukuka gidin' diyen yetkililer, parasını verip elinde makbuz olan vatandaşa 'Bu mal senin' diye tescil edemiyor. Çünkü toplanan parayla ortaya çıkan değer ya paravan firmalarla kaçırılmış ya da sözleşmeyle satılan haklar bankacılara veya tefecilere ipotek verilerek tescil imkansızlaştırılmıştır. Firmalar tarafından bilinçli olarak tescili imkansızlaştırmak için kat irtifaklı tapuları çıkartılmıyor. Üzerinde büyük kısmı tamamlanmış binalar bulunan arsalar, tapu kaydında üzerindeki yapılara rağmen arsa olarak gözüküyor. Şu an binlerce kişinin mahkemelerde hukuk davası var. Davalar sonuçlanınca icra dairelerinde binlerce icra dosyası oluşacak. Dosyasını icraya koyanların küçük bir kısmının hakkını alacak’ dedi.

"TÜKETİCİ KANUNUNU YETERİNCE ANLATAMADIM, ASIL SUÇLU BENİM"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu | Fotoğraf: Çağatay Kenarlı/DHA

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da burada bir konuşma yaptı. Ağaoğlu, konut alırken dolandırılan yurttaşların haklı bir tepki gösterdiğini söyledi. Bu konuda kendisinin de suçlu olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Tüketici kanununda bulunan maddeleri yeterince anlatmış olsaydık bu insanlar, firmaların antetli kağıtlarında olan sözleşmeleri imzalamazlardı. Bu firmalar da vatandaşlardan bir kuruş toplayamazlardı" şeklinde konuştu.

MAKET EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Parasını ödedikleri konutları teslim edilmeyen yurttaşlar İBB binası önünde eylem yaptı | Fotoğraf: Çağatay Kenarlı/DHA

Basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri maket evleri ateşe veren yurttaşlar, "Maket ev istemiyoruz, gerçek ev istiyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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