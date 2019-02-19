19 Şubat 2019 18:26
Edirne’de donarak ölen 2 mültecinin cesedi bulundu
İpsala’da birbirine yakın iki noktada iki ceset bulundu. Cansız bedenlerin mültecilere ait olduğu açıklandı.
Arşiv | Fotoğraf: DHA
Edirne’nin İpsala ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isterken donarak ölen 2 erkek mültecinin cesedi bulundu.
DHA’nın haberine göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Paşaköy’deki Meriç Nehri yakınında bulunan bir barakanın içerisinde donarak öldüğü belirlenen 25-30 yaşlarında erkek cesedi buldu. Paşaköy’deki yazlık set kenarında ise donarak öldüğü belirlenen 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulundu.
Cansız bedenleri bulunan iki kişinin mülteci olduğu ve Yunanistan’a geçmek isterken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. (HABER MERKEZİ)