Edirne’de donarak ölen 2 mültecinin cesedi bulundu

Edirne’nin İpsala ilçesinde, Yunanistan’a geçmek isterken donarak ölen 2 erkek mültecinin cesedi bulundu.

DHA’nın haberine göre, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Paşaköy’deki Meriç Nehri yakınında bulunan bir barakanın içerisinde donarak öldüğü belirlenen 25-30 yaşlarında erkek cesedi buldu. Paşaköy’deki yazlık set kenarında ise donarak öldüğü belirlenen 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi daha bulundu.

Cansız bedenleri bulunan iki kişinin mülteci olduğu ve Yunanistan’a geçmek isterken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. (HABER MERKEZİ)