Altınkum’da atıksu arıtma projesi tedirginlik yaratıyor

Özer AKDEMİR

İzmir

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün (BASKİ) Altınkum mahallesindeki atık arıtma tesisinin kapasitesini artırma projesi yörede yaşayan yurttaşların tepkilerine neden oluyor. Edremit Çevre Platformu (EDÇEP) projenin gerçekleşmesi durumunda kirlilikle boğuşan Altınkum’un tamamen biteceği görüşünde.

GÜRE’DEKİ TESİSTEN NEDEN VAZGEÇİLDİ?

BASKİ’nin 2016 yılında Güre’de yapılacağı açıklanan 100 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisinin (AAT) yapımından vazgeçtiğini aktaran EDÇEP Sözcüsü Kubilay Saygın, “Niye vazgeçmiş? Onu bilmiyoruz, elimizde belge yok. Ama tahmin edebiliyoruz neden vazgeçildiğini. Muhtemelen, Güre’deki bazı çıkar çevreleri ‘Aman bu tesisi buraya yapmayın; villalarımızın, termal tesislerimizin, arsalarımızın değerini düşürmeyin’ dediler” iddialarında bulundu. Güre’de yapımından vazgeçilen AAT yerine, uzatılacak bir kolektör hattı ile toplam kanalizasyonun Zeytinli’ye taşınmasının düşünüldüğünü belirten Saygın, “BASKİ, Zeytinli’de mevcut tesisin kapasitesini üç kat arttırarak 430 bin kişi kapasiteli bir arıtma kompleksine sahip olacak! Kime sordular bunu?” dedi.

YAŞAM NEYE BENZEYECEK?

“Bu projenin gerçekleşmesi durumunda, tesisin etrafındaki yaşam nasıl olacak?” sorusunun yanıtsız kaldığını aktaran Saygın, “Eğer Zeytinli’de şu anda 1 olan arıtma tesisi yatırımı, yarın 4 olacaksa, burada yaşam neye benzeyecek? Halen kurulu tesis bile, Zeytinli Altınkum’da yaşayanların hayatını, Edremit Çayı’nın denizle birleştiği kesimi ve o sahilin önemli bir bölümünü çekilmez hale getirmeye yetiyorken, bu tesis dört kat artınca neler olacak acaba?” sorusunu yöneltti. Edremitlilere bu girişime birlikte karşı çıkma çağrısı yapan Saygın, “Zeytinli’de mevcut AAT’nin neredeyse yanı başına kadar imar dayanmışken, tesisin toplam alanı 225 dönüme çıkarılınca ne olacak şimdi? Bu nasıl bir şehircilik anlayışıdır?” dedi.

Edremit Çevre Platformu Sözcüsü Kubilay Saygın Fotoğraf Kubilay Saygın'ın Facebook hesabından alınmıştır

DİLEKÇELER KAYMAKAMLIĞA GÖNDERİLDİ

Tesisin yapımının durdurulması için bir imza kampanyasında 1091 imza toplandı. Toplanan imzalar bir dilekçe ile Edremit Kaymakamlığına gönderilirken, yöre halkının Zeytinli’deki mevcut tesisten rahatsız olduğu belirtilip, “Kurulu tesisin, daha da büyütülmesi amacıyla, çevresindeki yaklaşık 150 dönüm arazinin BASKİ’ye verilmesi talebini, hiçbir şekilde rasyonel bulmuyoruz. Mevcut tesis, şimdi 4 misli daha büyütülürse, Zeytinli’deki yaşam bundan ziyadesiyle etkilenecektir. Üstelik, körfezin sona erdiği bir noktada, arıtma tesislerinin bu ölçüde büyütülmesi, bilimsel gerçeklere de uygun değildir” denildi.

Dilekçelerde şu talepler yer aldı;

Arıtma tesisleri inşası için Zeytinli’de BASKİ’ye yeni arazi tahsisi yapılmamasını, Arıtma sorununun, bilim insanları ve üniversitelerin katkısıyla yer, kapasite ve kabiliyet açısından çok yönlü olarak etüt edilmesinden sonra realizesi yoluna gidilmesini, Arıtma konusunda, etkilenen tüm tarafların görüşlerinin alınması neticesinde projeler geliştirilmesinin sağlanmasını, Zeytinli’nin neredeyse büyük bir arıtma kompleksine dönüştürülmesi söz konusu olursa, bu durumun çok yoğun bir emlak satışı dalgası yaratacağının ve bölgenin değerini düşüreceğinin, ekonomik yaşamını da çok olumsuz etkileyeceğinin dikkate alınmasını, Güre’deki arıtma sorununun da mahallinde çözüme kavuşturulmasını, buradaki kanalizasyonun Zeytinli’ye taşınması planına izin verilmemesini, istiyoruz.

BASKİ: FİNANSMAN BULUNCA PROJE DEVAM EDECEK

Öte yandan CİMER üzerinden Güredeki tesisin akıbetini sorulduğu dilekçeye BASKİ’den verilen yanıtta proje ile ilgili İller Bankası AŞ Uluslararası İlişkiler Dairesi ile finansman temini ve projelerin hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam ettiği belirtildi. BASKİ “Finansman temini netleştiğinde söz konusu proje sayfamızda yer alacaktır. İller Bankası AŞ ile yapılan istişareler sonucunda 31.03.2019 tarihinde yapılacak seçimlere müteakiben konuyla ilgili çalışmalar hız kazanarak devam ettirilecektir” dedi.