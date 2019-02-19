Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teyze oğlu KYK Genel Müdürü oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü görevine teyzesinin oğlu Recep Ali Er’i atadı. Erdoğan, diğer teyze oğlu İbrahim Er’i Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atama kararına göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ise Recep Ali Er atandı.

Bakanlık bünyesindeki Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınırken, boşalan göreve Hasan Davulcu atandı. (Ankara/MA)