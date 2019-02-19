Oyuncu Berna Laçin, 'Dini değerleri aşağılama' iddiasında beraat etti

Oyuncu Berna Laçin, geçen yılın kasım ayında cinsel istismar gündeminin ardından gelen idam tartışmalarına ilişkin attığı tweet nedeniyle hakkında açılan “halkın dini değerlerini alenen aşağılama” iddiasından beraat etti.

Oyuncu Berna Laçin, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımın ardında Laçin hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle “halkın dini değerlerini alenen aşağılama” iddiasından hakim karşısına çıktı.

LAÇİN DAVA SONUCUNU AÇIKLADI

Oyuncu Berna Laçin hakkında açılan davadan beraat ettiğini bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Merak eden arkadaşlara haber vermiş olayım, Medine-İdam konulu tweet sebebi ile açılan davam bugün sonlandı.

Beraat Ettim

Bilginize ❤️ — berna lacin (@bernalacin35) 19 Şubat 2019

Berna Laçin'in idam karşıtı sosyal medya paylaşımına soruşturma