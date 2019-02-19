Çöp ithalatını itiraf eden Bakan Kurum ithal edilen miktarı açıklamadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP’li Levent Gök’ün soru önergesine verdiği cevapta çöp ithal edildiğini itiraf ederken ithal edilen çöp miktarını ve zararlı madde bulunup bulunmadığını açıklamadı.

CHP Ankara Milletvekili, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde 2002 – 2018 yılları arasında Türkiye’ye ithal edilen çöp miktarını, sözü geçen çöplerde bulunan zararlı maddeleri ve Türkiye’nin yıllık atık istatistiklerini sordu.

Bakanlık 7 Şubat 2019 tarihli cevabında ithal edilen çöp miktarını açıklamayarak, ekonomik değere haiz “bazı” tehlikesiz atıkların ithaline kontrollü olarak izin verildiğini ifade etti. Çöp ithalatı yapıldığını itiraf eden Bakanlık bu ticaretin gelir-gider bilançolarını açıklamaktan kaçınarak, ithal atıklarda bisfenol A maddesi bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ise cevap vermedi.

Bakan Kurum, Türkiye’nin atık yönetimine ilişkin yöneltilen sorunun cevabında ise “2016 verilerine göre toplanan yıllık belediye atığı miktarı 31.6 milyon ton olmakla beraber atıkların yüzde 60’ı düzenli depolama, yüzde 27’si düzensiz depolama yoluyla bertaraf edilmekte, belediye atıklarının yalnızca yüzde 13’ü geri dönüşüm ve diğer yöntemlerle geri kazanılmaktadır” dedi. (HABER MERKEZİ)