19 Şubat 1972’de öldürülen gençlik önderi Ulaş Bardakçı kimdir?

THKP-C ve Dev-Genç önderlerinden Ulaş Bardakçı 1972 yılının 19 Şubatı’nda İstanbul Arnavutköy’de polisler tarafından öldürüldü.

Üniversitede devrimci fikirlerle tanışan Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğmuştu.

Ulaş Bardakçı ilk ve orta öğrenimden sonra ODTÜ'de girdi. Sosyalizmi benimseyen Bardakçı Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye İşçi Partisine katıldı. Ardından Devrimci Gençlik Birliği, bilinen adıyla Dev-Genç'in kuruluşunda etkin bir biçimde yer aldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı.

Ulaş, ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Ko-mer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katılan devrimci gençlerdendi (15 Ocak 1969).

DEVRİMİN SAVAŞÇI BİR PARTİYLE OLABİLECEĞİ TEZİ

Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceğini savundu. 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer aldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu.

THKP-C'nin kuruluşuna katılan Bardakçı, THKP-C'nin ilk genel komitesinde yer aldı; para ve malzeme bulma işleriyle görevlendirildi.

THKP-C'nin ilk silahlı eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası (Ankara) soygununa katıldı (12 Şubat 1971)

DENİZLER’İN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN…

17 Mayıs 1971'de, THKO önderleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İsrail Baş Konsolosu Ephraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ile birlikte yer aldı.

Başlatılan Balyoz Harekatı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO' dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak kaçtı. Firardan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü.

19 ŞUBAT SABAHI

Operasyon günü olarak 19 Şubat belirlenmişti. Saat 03.00 sıralarında Fındıkzade'de Tevfîk Fikret Sokak'ta bulunan Kısmet apartmanı saat 03.00 gibi basılmış, çıkan çatışmada cezaevinden kaçan Ziya Yılmaz ile evde bulunan Şerafettin Serdar, Osman Cahit İyigün, Hüseyin Özkan, Safiye Özkan ve Lâle Dedealp yakalandı.

İkinci baskın Arnavutköy'de Ulaş Bardakçı'nın saklandığı eve yapılacaktı... Saat 07.00 sularında Ulaş’ın Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı polislerle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü.

ULAŞ’IN AĞIDINI YAŞAR KEMAL YAKTI

68 Kuşağı’nın devrimci gençlik önderlerinin ardından onlarca ağıt yakıldı. Ulaş Bardakçı’nın arkasından yakılan ağıt ise dünyaca ünlü romancı Yaşar Kemal tarafından kaleme alındı.

ulaş

hele ulaşa ulaşa

ulaş benziyor güneşe

ulaş kardaş can verirken

görenlerin aklı şaşa



ulaş canım ulaş gülüm

sana yakışmıyor ölüm

sana demedim mi kardeş

düşman hayin düşman zalim



ulaş benim gülüm güzel

insanlığım yolum güzel

kardeş sen öldükten sonra

vallah billah ölüm güzel



döğünürüm yana yana

haber olmadı mı sana

yüreğindeki kırk kurşun

ağır gelmiyor mu sana



şu boğazın günden yanı

gitti gelmez ulaş hani

bu dünya güzel olacak

bu insan güzel olacak

ulaş kardeş koç yiğidim

görmeyecek güzel günü



dağlar taşlar geldi dile

bu dünya kalır mı böyle

öcümüz yerde kalamaz

sinanıma selam söyle

kadirime selam söyle



sinan kadir hüseyinim

soylu dağım yüce kinim

ulaş selam et dostlara

bizi durduramaz ölüm



bu zalim günler günler geçecek

bu zalim günler geçecek

düşmanlar ağu içecek

bundan sonra yeryüzünde

çiçekler ulaş açacak

çiçekler kadir açacak

çiçekler ilkay açacak

bundan sonra yeryüzünde

çiçekler dostluk açacak



generaller generaller

kızıl kanda kanlı eller

sizi de yeneriz bir gün

bize türk milleti derler



hele ulaşa ulaşa

ulaş benziyor güneşe

ancak sen ölürsün böyle

böyle yiğit biz ölürüz

düşmanların aklı şaşa

ulaş benziyor güneşe

bundan sonra yeryüzünde

hep çiçekler ulaş aça

Yaşar Kemal

DİLLERDEN DİLLERE “HEP ÇİÇEKLER ULAŞ AÇA”

Yaşar Kemal’in ‘Bugünlere Bahar İndi’ adlı şiir kitabında yer alan ‘ulaş’ şiiri 1973’te Zülfü Livaneli tarafından uyarlanarak bestelendi. Eser daha sonra Grup Yorum ve Ali Asker tarafından da yorumlandı.

(HABER MERKEZİ)