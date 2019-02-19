19 Şubat 1972’de öldürülen gençlik önderi Ulaş Bardakçı kimdir?
68 Kuşağı'nın devrimci gençlik önderlerinden Ulaş Bardakçı 19 Şubat 1972'de Arnavutköy'de polisler tarafından öldürüldü.
19 Şubat 2017'deki Ulaş Bardakçı anması fotoğrafı: Evrensel
THKP-C ve Dev-Genç önderlerinden Ulaş Bardakçı 1972 yılının 19 Şubatı’nda İstanbul Arnavutköy’de polisler tarafından öldürüldü.
Üniversitede devrimci fikirlerle tanışan Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde doğmuştu.
Ulaş Bardakçı ilk ve orta öğrenimden sonra ODTÜ'de girdi. Sosyalizmi benimseyen Bardakçı Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Türkiye İşçi Partisine katıldı. Ardından Devrimci Gençlik Birliği, bilinen adıyla Dev-Genç'in kuruluşunda etkin bir biçimde yer aldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı.
Ulaş, ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Ko-mer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katılan devrimci gençlerdendi (15 Ocak 1969).
DEVRİMİN SAVAŞÇI BİR PARTİYLE OLABİLECEĞİ TEZİ
Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceğini savundu. 1970 sonlarında Mahir Çayan'la birlikte THKP-C'nin kurulması çalışmalarında yer aldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu.
THKP-C'nin kuruluşuna katılan Bardakçı, THKP-C'nin ilk genel komitesinde yer aldı; para ve malzeme bulma işleriyle görevlendirildi.
THKP-C'nin ilk silahlı eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası (Ankara) soygununa katıldı (12 Şubat 1971)
DENİZLER’İN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN…
17 Mayıs 1971'de, THKO önderleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İsrail Baş Konsolosu Ephraim Elrom'un kaçırılması eyleminde Mahir Çayan ile birlikte yer aldı.
Başlatılan Balyoz Harekatı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO' dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak kaçtı. Firardan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü.
19 ŞUBAT SABAHI
Operasyon günü olarak 19 Şubat belirlenmişti. Saat 03.00 sıralarında Fındıkzade'de Tevfîk Fikret Sokak'ta bulunan Kısmet apartmanı saat 03.00 gibi basılmış, çıkan çatışmada cezaevinden kaçan Ziya Yılmaz ile evde bulunan Şerafettin Serdar, Osman Cahit İyigün, Hüseyin Özkan, Safiye Özkan ve Lâle Dedealp yakalandı.
İkinci baskın Arnavutköy'de Ulaş Bardakçı'nın saklandığı eve yapılacaktı... Saat 07.00 sularında Ulaş’ın Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı polislerle girdiği çatışmada vurularak öldürüldü.
ULAŞ’IN AĞIDINI YAŞAR KEMAL YAKTI
68 Kuşağı’nın devrimci gençlik önderlerinin ardından onlarca ağıt yakıldı. Ulaş Bardakçı’nın arkasından yakılan ağıt ise dünyaca ünlü romancı Yaşar Kemal tarafından kaleme alındı.
ulaş
hele ulaşa ulaşa
ulaş benziyor güneşe
ulaş kardaş can verirken
görenlerin aklı şaşa
ulaş canım ulaş gülüm
sana yakışmıyor ölüm
sana demedim mi kardeş
düşman hayin düşman zalim
ulaş benim gülüm güzel
insanlığım yolum güzel
kardeş sen öldükten sonra
vallah billah ölüm güzel
döğünürüm yana yana
haber olmadı mı sana
yüreğindeki kırk kurşun
ağır gelmiyor mu sana
şu boğazın günden yanı
gitti gelmez ulaş hani
bu dünya güzel olacak
bu insan güzel olacak
ulaş kardeş koç yiğidim
görmeyecek güzel günü
dağlar taşlar geldi dile
bu dünya kalır mı böyle
öcümüz yerde kalamaz
sinanıma selam söyle
kadirime selam söyle
sinan kadir hüseyinim
soylu dağım yüce kinim
ulaş selam et dostlara
bizi durduramaz ölüm
bu zalim günler günler geçecek
bu zalim günler geçecek
düşmanlar ağu içecek
bundan sonra yeryüzünde
çiçekler ulaş açacak
çiçekler kadir açacak
çiçekler ilkay açacak
bundan sonra yeryüzünde
çiçekler dostluk açacak
generaller generaller
kızıl kanda kanlı eller
sizi de yeneriz bir gün
bize türk milleti derler
hele ulaşa ulaşa
ulaş benziyor güneşe
ancak sen ölürsün böyle
böyle yiğit biz ölürüz
düşmanların aklı şaşa
ulaş benziyor güneşe
bundan sonra yeryüzünde
hep çiçekler ulaş aça
Yaşar Kemal
DİLLERDEN DİLLERE “HEP ÇİÇEKLER ULAŞ AÇA”
Yaşar Kemal’in ‘Bugünlere Bahar İndi’ adlı şiir kitabında yer alan ‘ulaş’ şiiri 1973’te Zülfü Livaneli tarafından uyarlanarak bestelendi. Eser daha sonra Grup Yorum ve Ali Asker tarafından da yorumlandı.
(HABER MERKEZİ)