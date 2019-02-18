Kayseri ve Mersin'de 5'er komiser yardımcısı 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara merkezli 76 ilde 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan "FETÖ" operasyonunda Kayseri'de gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, Mersin'de gözaltına alınan 11 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı. Kocaeli'de ise 6 kişi, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılında gerçekleşen "Komiser Yardımcılığı Sınavı" ile ilgili operasyonda Mersin'de görev yaptığı esnada kazandığı belirlenip gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'inin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı, 6'sının ise ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de ise gözaltına alınan 26 kişiden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ

Operasyon kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen ve 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda 'FETÖ' üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 kişi gözaltına alınmıştı. (HABER MERKEZİ)