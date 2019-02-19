Gazeteci Çağrı Sarı'nın davası ertelendi, Cem Şimşek beraat etti

Cansu PİŞKİN

İstanbul

‘Paradise Papers’ belgelerini haberleştirdiği için “hakaret ve iftira” suçlamasıyla yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’nın duruşması 19 Mart’a ertelendi. Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek'in Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gün yüzüne çıkaran haberleri nedeniyle "Cezaevine iftira" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Şimşek, ilk duruşmada beraat etti.

Siyasetçiler ile patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan ve Türkiye’den geçen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak’ın adının geçtiği, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan Paradise belgelerine ilişkin haberler Evrensel'de yayımlanmıştı. Haberlerin yayımlanmasının ardından Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayetiyle o dönem sorumlu yazı işleri müdürümüz olan Çağrı Sarı’ya dava açıldı.

“Hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan davada yargılanan Sarı’nın bir yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Çağrı Sarı’ya açılan davanın beşinci duruşması görüldü. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Sarı ve avukatı Devrim Avcı ile Albayrak kardeşlerin avukatı Ferah Yıldız hazır bulundu. Duruşmayı Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat izledi.

“HABERLER BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA”

Sarı’nın avukatı Avcı, dava konusu haberlerin 13 milyon belgeden oluşan ve tüm dünyada haber olan ‘Paradise Papers’ isimli belgelerden yapıldığını belirterek, hakaret ve iftiranın söz konusu olmadığını söyledi. Gerçek nitelikteki haberde hakaret ya da iftiranın söz konusu olamayacağının altını çizen Avcı, “Belgelerin yayınlanmasının ardından CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun konuyla ilgili meclisteki konuşmaları haber yapılmış ve vekillerin ifadelerine yer verilmiş. Milletvekillerinin açıklaması, politik eleştiri mahiyetinde, hukuka uygun, gerçek ve hakaret içermiyor. Haber gerçek olduğu halde dava açılıyorsa ifade ve basın özgürlüğünden söz edemeyiz. Söz konusu haberler basın, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır beraat talep ediyoruz.” dedi.

Albayrak kardeşlerin avukatı Yıldız ise, “Haberde geçen şirkette müvekkilim Serhat Albayrak’ın bir imza yetkisi olmadığını dosyaya sunduk. Haberin içeriğinde algı operasyonu ve müvekkil hakkında kara propaganda var.” diyerek Sarı’nın cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine Avukat Avcı tekrar söz alarak, “Serhat Albayrak’ın haberde ismi geçen şirkette imza yetkisi olup olmadığı değil Paradise Papers isimli belgelerde isminin geçmesi haber niteliği taşıdığından ve habercinin bir savcı gibi araştırma niteliği bulunmadığından gazetede yer alması suç değildir” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme Avcı’nın sunduğu savunma dilekçesinin incelenmesi için duruşmayı 19 Mart, saat 11.50’ye erteledi.

Fotoğraf: Evrensel

"TARSUS CEZAEVİNE İFTİRA ATTIN" DAVASINDA BERAAT

Çağrı Sarı'nın duruşmasının ardından Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gün yüzüne çıkaran yazı ve haberlerimiz nedeniyle Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek’e cezaevine ‘iftira’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Şimşek ilk duruşmada beraat etti.

Tarsus 2 No’lu Ceza İnfaz Kurumunun talebiyle Evrensel'de 3 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus’ta işkence iddiaları” ve 9 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklı haberler ile 6 Ağustos 2018’de yayımlanan Avukat Tugay Bek’in imzası ve “Afrin’den getirildiler Cezaevinde unutuldular” başlıklı yazı nedeniyle “Tarsus Cezaevine iftira” atıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Şimşek’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Cem Şimşek’e açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Şimşek ve avukatı Devrim Avcı hazır bulundu. Duruşmayı EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, gazetemiz yazarlarından Nuray Sancar, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat izledi.

"HABERLER SUÇ UNSURU İÇERMİYOR"

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki suçlamaya ilişkin beyanda bulunan Şimşek, dava konusu olan “Afrin’den getirildiler Cezaevinde unutuldular” başlıklı yazının imzalı olduğunu ve kendi sorumluluğunda bulunmadığını söyledi. Suçlamaya konu olan “Tarsus’ta işkence iddiaları” ve “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklı haberlerde de Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanının ifadelerine yer verildiğini kaydeden Şimşek, “Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek’in Tarsus Cezaevi’ndeki ihlallere ilişkin yaptığı basın açıklaması başka gazetelerde de yer almıştır. Açıklamalar haber değeri taşıdığından ve herhangi bir suç unsuru içermediğinden beraatimi istiyorum” dedi. Şimşek’in avukatı Avcı da, iftira suçununun unsurlarının oluşmadığını belirterek derhal beraat talebinde bulundu. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Şimşek’in beraatine karar verdi.

GAZETECİ ÖRGÜTLERİNDEN DURUŞMA ÖNCESİNDE DAYANIŞMA MESAJLARI GELMİŞTİ

Duruşmalar öncesinde, davalara katılım çağrısı yapan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş yolsuzluk ve hak ihlali haberleri karşısında yapılması gerekenin bunu araştırmak-soruşturmak olduğunun altını çizdi. Durmuş, bunu yapmak yerine gazetecilere gözdağı davaları açıldığının altını çizerek buna karşı gazetecilerin yanında olacaklarını söyledi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu de Evrensel'in çalışanlarıyla dayanışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

DURMUŞ: YOLSUZLUK VE HAK İHLALLERİ HABER OLMASIN İSTİYORLAR

Fotoğraf: MA

Davalara ilişkin Evrensel'e konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş şunları söyledi:

“Evrensel gazetesinin iki eski yazı işleri müdürü 10’ar dakika ara ile haberi savunmak için hakim karşısına çıkacak. Söz konusu her iki dava da aslında birbirine benzer davalar. İktidar ve artık net bir şekilde görülüyor ki onun talimatı ile çalışan savcılar, Türkiye de yolsuzluk, insan hakkı haberi yapılsın istenmiyor. Bir ülkenin liderlerinin adı bir yolsuzluk iddiasına karışıyorsa yapması gereken bunun doğru olmadığını kamuoyuna ispat etmekken hakaret davaları açarak gazetecilere gözdağı vermeye çalışıyor. Bir cezaevi ile insan hakkı ihlali haberi yapılıyorsa savcının görevi bu iddiaları araştırıp cezaevi müdürü hakkında dava açmakken o haberi yapana dava açıyor.”

“Yönetenler Türkiye’de gazetecilik yapılsın istemiyor” diyen Durmuş, “O yüzden 137 gazeteci cezaevinde yüzlercesi böyle davalar ile uğraşıyor. Ama böyle gazetecileri yıldıracaklarını, korkutacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kamuoyunda bilinen ile gerçek farklı olduğu sürece bunları yazacak gazeteciler her zaman olacak. Biz de aynı zamanda sendikamız üyesi olan Çağrı Sarı ve Cem Şimşek’in yanında olacağız” dedi.

ÖNDEROĞLU: DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu | Fotoğraf: Meltem Akyol/EVRENSEL

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu ise şunları söyledi:

“Türkiye’ye özgü bir yanı yok: Dünyada kendisini kapatan rejimler, gerçekler ve iddialarla kamuoyunun gözünü açmaya çalışan gazetecileri hedef alırlar. Kamuoyu zayıf, şeffaf olmayan toplumlarda gazetecilerin aldığı aslında büyük bir risktir. Türkiye’de yolsuzluk ve usulsüzlük gibi dosyaların peşinde daha ziyade kadın gazetecileri görüyoruz. Bu cesareti takdir etmek için de onlarla dayanışma içindeyiz” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)