DSP’nin Ankara adayı Haydar Yılmaz oldu

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı, 1999-2004 yılları arasında CHP’den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan Haydar Yılmaz oldu. Haydar Yılmaz'ın DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştüğü, Ankara'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a ilettiği aktarılmıştı.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığını kazanacak bir adayla seçmenin karşısına çıktıklarını dile getirdi. Ankara'da, sosyal demokrat seçmenin oy vereceği bir aday bulunmadığını, her iki ittifakın da sağcı adaylarla seçimlere katıldığını söyleyen Aksakal, "Demokrat, solcu seçmenin bir seçenek kapısı olması gerekiyordu. DSP olarak biz Haydar Bey'i göstererek bunu sağladık" dedi.

Haydar Yılmaz'ın 1999-2004 dönemlerinde Çankaya Belediye Başkanlığı yaptığını ve Ankara'yı çok iyi tanıdığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Haydar bey, Çankaya İlçe Seçim Kuruluna partisinden istifa ettiği yönündeki dilekçesini verdikten sonra kendisiyle görüştük ve adayımız oldu. Ankara'yı tanıyan, sorunlarını bilen ve çözüm önerileri olan bir siyasetçi. Biz DSP olarak toplumun kendisini ülkücü diye tanımlayan iki adaya mecbur bırakılmasını istemiyoruz. Seçmen bir parantezin içine sokulmamalı. Demokrat, solcu seçmenin de gönül rahatlığıyla oy vereceği bir adayla karşılarına çıkıyoruz. Ankara'nın duyarlı seçmeninin adayımızı başkan yapacağına inanıyoruz."

Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "DSP ile ittifak amacıyla Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun DSP'ye gitti ve teklifimizi iletti ama kabul etmediler" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Bunun kesinlikle doğru olmadığını savunan Aksakal, "CHP'den bize kesinlikle bir iş birliği teklifi gelmedi. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun bizi ziyaret etti ancak çay içip gittiler" diye konuştu.

Aksakal, Haydar Yılmaz'ın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün de partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)