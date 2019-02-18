Makro Market işçileri, haklarını alabilmek için eylemlerini sürdürüyor

Kayseri’de Makro Marketler zincirinin konkordato ilanının ardından işten atılan işçiler, mücadelelerine her hafta sonu yaptıkları eylem ve etkinliklerle devam ediyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Makro Market işçileri “Alın terimiz, geleceğimiz ve hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı alacağız” dedi.

Makro Market mağdurları adına konuşan Fatih Edebalı, “Türkiye’nin her yerinden mağdur Makro işçileri ile Ankara’da buluştuktan sonra Konya, Malatya, Mersin ve Kayseri olmak üzere birçok yerde eş zamanlı eylemlerimize devam ediyoruz” dedi.

Eylemde sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Kıdem hakkımız söke söke alırız”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları atıldı. (Kayseri/EVRENSEL)