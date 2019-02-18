Bahçelievler'de 80 daireli bina çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

İstanbul Bahçelievler'de 11 katlı bir bina riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 80 daire ve 12 dükkandan oluşan bir bina çökme riski nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Binada yaşayanlara 3 gün süre verildiği öğrenilirken boşaltılan daire ve iş yerleri mühürlendi.

Bina sakinleri belediyeden binanın sağlamlığı konusunda inceleme talep ettiklerini, belediyenin incelemenin ardından siteyi boşaltma kararı aldığını söyledi. (DHA)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

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