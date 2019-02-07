TMMOB: Kartal'da çöken bina için ‘imar affı’ başvurusu yapılmış

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kartal’da çöken ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kaçak katlı apartman için imar affı kapsamında ‘yapı kayıt’ başvurusu yapıldığına dikkat çekerek “İçinde yaşayan yurttaşlarımıza mezar olan kaçak yapıyı kağıt üzerinde ‘ruhsat’ sahibi yapmanın vebali, bu yasayı çıkaran siyasal iktidarın üzerindedir” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mühendislik hizmeti almama, gerekli zemin etüdü yapmama, denetimden kaçınma, uygun malzeme kullanmama, hatalı proje uygulama ve projede olmayan eklenti ve eksiltmeler yapma gibi nedenlerle her yıl Yeşilyurt Apartmanı’ndaki gibi çökmeler meydana geliyor.”

Açıklamada, Kartal Belediyesinin beyanatlarına dayanarak 1992 yılında yapılan Yeşilyurt Apartmanı’na zemin + 5 kat verilmesine rağmen 1998 yılında binaya kaçak olarak 3 kat daha ilave edildiğine vurgu yapılarak binadaki projeye uygun olmayan değişikliklerin tespitinin enkaz kaldırma çalışmalarından sonra yapılacağı ifade edildi.

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“SORUMLU KAÇAK YAPILARI AKLAYANLARDIR”

Türkiye’deki yapı stokunun yüzde 60’ının kaçak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Siyasal iktidarlar ve yerel yönetimler tarafından sıklıkla çıkartılan imar afları, bu kaçak yapılaşmaları cesaretlendirmekte hatta ödüllendirmektedir” denildi. Açıklamada, çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın ‘imar barışı’ kapsamında ‘yapı kayıt’ başvurusunun bulunduğuna dikkat çekilerek insanların hayatını kaybetmesine neden olan olayın sorumluluğunun kaçak yapılara kağıt üzerinde ruhsat veren siyasi iktidar olduğu belirtildi. TMMOB, bir binanın imar afları ile ruhsat sahibi olmasının o binayı güvenli yapmaya yetmediğini belirtti. Binaların mühendislik bilgi, birikim ve uygulamaları ile güvenli hale geldiği gerçeğine rağmen hükümetin mayıs 2018’de yapı ruhsatlarında mühendis imzası bulunma zorunluluğunu kaldırdığını belirten açıklamada, hükümetin denetim mekanizmalarını güçlendirmek yerine, mühendislik hizmeti almayan yapı üretimini teşvik ettiği söylendi. ‘İmar barışı’ uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğine vurgu yapan TMMOB, “Başta imar affı uygulamasından faydalandırılan yapılar olmak üzere mevcut yapı stoku planlı biçimde incelenmeli ve yönetmeliklere uygun olmayan, deprem güvenliği olmayan yapılar derhal tahliye edilerek gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

İMO BAŞKANI CEMAL GÖKÇE UYARDI: YAPILAR SAATLİ BOMBA HALİNE GELDİ

Evrensel’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Genel Başkanı Cemal Gökçe, “Kartal’daki bu yapı çöktü ama bundan sonra da çökmeler devam edecek. Çünkü bir binanın güvenliğini mal sahibinin beyanına bıraktılar” dedi.

Türkiye’de 10 milyonu aşana kaçak yapı olduğunu ve merkezi hükümetin bu yapıları imar barışı yoluyla yasalaştırmak için yasa çıkardığına işaret eden Gökçe, bu öyle bir yasa ki bu yapıların deprem vs. güvenliklerinin belirlenmesinin konut sahiplerinin beyanına bırakıldığına dikkat çekti.

TMMOB olarak “Kentlerimizi masaya yatıralım, planlayalım. Yeterli mühendislik hizmeti almamış yapıların kimilerini güçlendirelim bunun yeterli olmayacağı yapıları ise yıkalım yeniden yapalım. Aksi halde bu kaçak yapıları mülk sahiplerinin beyanına bırakırsanız o zaman bu kentleri saatli bombaya döndürürsünüz. Üst üste yapılmış yapılar depreme gerek kalmadan kendi kendisine yıkılmaya başlarlar” dediklerini hatırlatan Gökçe, bu açıklamalar dikkate alınmadığı gibi geçen yıl imar affı çıkarıldığını söyledi. 2018’de sona erecek imar affı başvurularının 2019’un 6. ayına kadar uzatıldığına vurgu yapan Gökçe “Bu süre içinde de 4 katlı yapılar 6 katlı oldu, 5 katlı yapı 7 katlı oldu yani yeni ilaveler yapıldı. Aynı zamanda kaçak yapılaşmaya da zaman tanındı. Bir yandan var olan kaçak saatli bomba haline gelmiş yapılar sahibinin beyanına bırakılırken bir yandan da yeniden kaçak yapılar yapılmaya başlandı bütün kentlerde” dedi.

ÇÖKMELER DEVAM EDECEK

Önlem alınmazsa bundan sonra da çökmelerin devam edeceğine vurgu yapan Gökçe “Çünkü bırakın depreme dayanıklılığı mal sahibi o yapının ne kadar dayanıklı olduğunu bilemez. Siz o zeminin o kolonun taşıyacağı yükün daha fazlasını o yapının üstüne yüklemeye devam ederseniz bir yerde doyuma ulaşır ve o yapılar depremi beklemeden çöker gider. Ki benzeri bu türden yapılar oldukça fazla. Bundan sonraki süreçte de bu saatli bombaların sonuçlarını yaşayacağız” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)