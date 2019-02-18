“Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil

Mehmet ÖZER

İstanbul

“Geçtiğimiz günlerde Ovacık’ta görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’de de görüldü” şeklinde başlayan ve hemen hemen tüm haber sitelerinde yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.

“Sansargiller ailesinden olan, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.” denilerek “detaylı” tanımı da yapılan hayvan aslında bayağı gelincikten (Mustela nivalis) başkası değil.

“BEYAZ GELİNCİK” NEDEN BEYAZ?

Bazı hayvanların vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor. Bu hayvanlar, vücut renklerini yılda bir veya daha fazla kez değiştirebilirler. Gelincik de bu hayvanlardan biri. Mevsimlerin değişimi, sıcaklık ve gün ışığının şiddetini değiştirir. Buna bağlı olarak hayvanların hormonal dengeleri değişir. Bu da, vücut renklerinin değişimini tetikler. Diğer aylarda koyu renkli olan bazı hayvanlar, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünürler. Bu postlar, yazları büründükleri posta göre çok daha kalındır, çok daha güçlü kamuflaj sağlar ve çok daha yoğundur. Bu hayvanlarla ilgili detaylı bilgiyi Evrim Ağacı’nın web sitesinde bulabilirsiniz.

Bayağı gelinciğin yaz mevsiminde üst kısımları kahverengi ve karınları beyaz olur, ama kışın tamamen beyaz olurlar. Bu hayvana gelincik denmesinin nedeni de, kışın postunun bembeyaz olmasıdır.

BAYAĞI GELİNCİK NEREDE YAŞAR? NESLİ TEHLİKEDE Mİ?

Bayağı gelincik (Mustela nivalis), sansargiller (Mustelidae) familyasından küçük bir etçil hayvan ve kakım (Mustela erminea) ile birlikte Avrupa'nın en yaygın gelinciğidir.

Bayağı gelincik (Beyaz gelincik), haberlerde iddia edildiğinin aksine nesli tükenmekte olan bir canlı değil. Neredeyse tüm Avrasya'da, Kuzey Afrika'da ve Kuzey Amerika'da yaşayan bayağı gelincik, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde “Asgari endişe (LC)” kategorisinde yer alıyor. “Asgari endişe”, IUCN kırmızı listesinde, nesli tehlikede olmayan türleri içine alan bir kategori ve yaygın bulunan türlerin çoğu, bu kategori altında sınıflandırılmış durumda.

Harita: www.iucnredlist.org Bayağı gelinciğin yaşam alanları.