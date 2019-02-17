17 Şubat 2019 17:54

HDP’liye jet fezleke, ölümlü kazaya neden olan AKP vekiline işlemiyor

AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu hakkında 'taksirle adam öldürme' suçundan hazırlanan fezleke işleme konulmuyor.

HDP’liye jet fezleke, ölümlü kazaya neden olan AKP vekiline işlemiyor

Fotoğraf: @HBTurkoglu/Twitter

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    HDP’li milletvekilleri hakkında jet hızıyla hazırlanıp “yargı” yolunu açan fezleke düzenlemesi, “Taksirle adam öldürmekten” zanlı olan AKP'nin Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'ya işlemiyor.

    Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 13 Mart 2017 tarihinde kullandığı araçla motosikletle seyir halindeki Suriyeli sığınmacı 4 çocuk babası Cihat Kadro’ya çarpıp ölümüne sebep olan AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu hakkında Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle adam öldürme" suçundan hazırlanan fezleke işleme konulmuyor.

    Savcının hazırladığı iddianame, Türkoğlu milletvekili olduğu gerekçesiyle davaya dönüştürülmedi. Türkoğlu için Cumhuriyet Başsavcısı'nın 30 Mayıs 2017 tarihinde dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na gönderdiği fezleke, yaklaşık 2 yıldır işleme konulmuyor.

    "MİLLETVEKİLİ TAM KUSURLU"

    Olay anında polisler tarafından tutulan tutanakta, Türkoğlu’nun önünde ilerleyen Kadro'yu güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemediği ve yakın takip kuralını ihlal ettiği belirtilirken, Cihat Kadro'nun kazada hiçbir kusuru olmadığı kaydedildi. Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda ise "Yolda doğru nizami seyir eden Kadro'nun aydınlatılması olan yolda arkasından gelen Türkoğlu idaresindeki otomobil tarafından arkadan çarpılmaya maruz kaldığı; kazada oluş şartlarına göre Kadro'nun kusursuz olduğu, Türkoğlu’nun gece vaktinde seyrini yola gereken dikkatini vermeden sürdürdüğü; sevk ve idare hatası göstererek önünde motosikletiyle seyir eden Kadro'ya önlemsizce arkadan çarptığı olayda yüzde 100 kusurlu olduğu" kaydedildi.

    TUTANAK YANLIŞMIŞ!

    Olaydan 10 gün sonra ifade veren Türkoğlu, yolda az hızla seyrederken Kadro'nun motosikletinin farı yanmadığı için göremediğini ve aniden karşısına çıkmasından dolayı çarptığını ileri sürerek, olay yerinde tutanak tutan polislerin kendisini haksız gösterdiğini söyledi. Türkoğlu, yapılan keşfe de itiraz ederek yeniden keşif istemişti.

    "HAZIR İFADEYİ İMZALATTILAR"

    Olayın olduğu günün sabahı erkenden eşinin işe gittiğini anlatan Kadro’nun eşi Hude Kadro, gece saat 23.00’te kendisine haber geldiğini söyledi. Polislerin tercüman eşliğinde evlerine geldiğini anlatan Kadro, şöyle devam etti:

    “Beni eşimin çağırdığını söylediler. İlçe emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Eşimin öldüğünü orada öğrendim. Orada vekilin yakınları olan birkaç kişi geldi. Eşime arabayla çarptıklarını söyleyip olayı anlattılar. Ama eşimin bin tane kusurunu çıkardılar. Eşimin hatalı olmasından dolayı kendisine çarptıklarını söylediler. Ancak hepsi bahaneydi. O sıra ablam ve oğlu yanımdaydı. O acıyla ben ve çocuklarım sürekli ağlıyorduk. Ben cenazemi alıp Suriye’ye götürmek istedim. Ama ona da izin vermediler. Beni emniyette ayrı bir odaya aldılar. Ablam ve oğlumun girmesine izin vermediler. Bana ne yapacağımı sordular. Bende çocuklarıma bakmak için İstanbul’a çalışmaya gideceğimi söyledim. Çünkü Dörtyol’da bir şey yapamazdım. Bana o sıra bir kâğıt imzalattılar. İmzalattıkları kâğıt ifadeymiş. Kendileri hazırladıkları ifadeyi bana imzalattılar.”

    "MİLLETVEKİLİ BAŞ SAĞLIĞI DAHİ DİLEMEDİ"

    Milletvekilinin kendisine maddi yönden yardım edeceği sözü verdiğini sözlerine ekleyen Kadro, o anki acıyla ve Türkçe bilmediği için ne yaptığını bilmediğini dile getirdi. Hâlâ çok büyük acı duyduğunu ifade eden Kadro, “Olayın ilk anında da olaydan sonra da milletvekili arayıp başsağlığı dahi dilemedi. Biz geçimimizi eşimin çalışmasıyla sağlıyorduk. O ölünce çalışacak kimsemiz kalmadı. Hep ablam bana yardımcı oldu. Şimdi de ablam ve komşuların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyorum. Eşim varken çok güzel bir hayatımız vardı. O öldükten sonra hayatımız mahvoldu” diye konuştu.

    "YARDIM SÖZÜ VERDİ AMA TUTMADI"

    Kadro'yu Dörtyol'da defnettikten sonra birkaç hafta beklediklerini anlatan Hude Kadro'nun ablasının Antep'te yaşayan eşi Behçet Hasan da, bekledikleri süre içerisinde milletvekilinden ses çıkmadığını vurguladı. Daha sonrasında kendisinin milletvekilinin kardeşini aradığını belirten Hasan, şöyle devam etti:

    “Milletvekilinin kardeşine dedim ki ‘Siz adama çarpıp öldürdünüz. Aileye yardım sözü verdiniz. Ev alıp aileye destek olacağınızı söylediniz. Hazır ifade imzalattınız. Ama sonrasında da arayıp sormuyorsunuz’. O da bana ‘Biz hakkınızı verdik. Bizim bir işimiz yok. Gidin sigortaya dava açın para alın’ dedi. Ben de kendisine ‘Ya bu aile savaştan kaçıp gelmiş. Maddi durumları hiç yok. Kim bu aileye bakacak. Bunlar evde sadece kuru ekmekte yeseler yine ayda bin lira lazımdır’ diye cevap verdim. Ama beni hiç dinlemedi bile, başından savdı. Sonra ben onları yanıma aldım. Kendilerine ev tuttum. Ben bakmaya çalışıyorum ama açıkçası bende zorlanıyorum. Orada Hude Türkçe bilmediği için şikâyetçi değilim ifadesini imzalatmışlar. Benim oğlum ve eşimde emniyette Hude’nin yanındaydı. Ama onları yanlarına almamışlar. Kendilerince bir tercüman getirip her şeyi istedikleri gibi ayarlamışlar.”

    "YARGI YÜRÜTME AKP'LİYE DOKUNMUYOR"

    2011 yılından bu yana 4 dönemdir AKP Milletvekilliği yapan Hacı Bayram Türkoğlu için hazırlanan fezlekeler işleme konulmuyor. Aynı bakanlık ve parlamento, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerine dair hazırlanan fezlekelerde ise jet hızıyla hareket ediyor. AKP ve MHP’nin uzlaşısı, CHP’nin de desteğiyle 20 Mayıs 2015 tarihinde Meclis milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Ondan 4 ay sonra, 4 Kasım 2016 tarihinde HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere partinin 11 milletvekilinin evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmıştı. HDP milletvekilleri için tutukluluk süreci bu operasyonla başladı. Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 15 HDP Milletvekili tutuklandı. Bu vekillerden halen 9’u cezaevinde, 27 milletvekili ise gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

    HDP'ye yönelik bu uygulamaların işletildiği sürede, Türkoğlu’nun fezlekesi hazır olmasına rağmen işleme konulmadı. (Antep/MA)

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