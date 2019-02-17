Tartışmalı 15 Temmuz Meydanı, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Mithatpaşa Parkı'nın bulunduğu alanda oluşturulan yeni kent meydanı bugün yapılan törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos 2016'daki toplantısında oy birliğiyle alınan karar çerçevesinde meydana ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı verildi.

Meydan bin 200 metre kıyı şeridi üzerinde ve 71 bin 500 metrekare alanı kapsıyor. Ancak kıyı kenar çizgisi ve kent silüeti bozularak yapılan bu yapay alan beraberinde hem isim hem plan açısından yeni tartışmalar da yarattı. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından o dönem yapılan açıklamada projenin imar planları ortada olmadan ve isminde yer alan demokrasinin yerel karşılığı olan katılımcı bir süreç izlemeden inşaatına başlandığı belirtilmişti.

'VERİLEN İSİMLE MEYDAN MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI'

Açıklamada "Bu projenin her şeyden önce uzun vadede kamu zararı oluşturacağı kaçınılmazdır. Bilimsel ve hukuki olarak tartışmalı, 'demokratik ve hukuki' unsur barındırmayan bir projenin “15 Temmuz Demokrasi Şehitler Meydanı” olarak isimlendirilmesinin, eylemin meşrulaştırılması yönünde bir çaba olarak görülmesine neden olduğunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir" denilmişti.

PLANLAR SONRADAN ONAYLANDI, ÇED SÜRECİ YENİ TAMAMLANDI

Çalışmalar devam ederken projenin imar planları askıya çıkarıldı ve onaylandı. Onaylanan planlar Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınarak iptali istendi. Dava süreci devam ediyor. ÇED süreci ise yakın zamanda tamamlandı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje için 'ÇED gerekli değildir' kararı verdi. Planların iptal edilmesi durumunda yeni İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl bir yol izleyeceği ise soru işareti.

MEYDANIN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN İMZA TOPLANDI

Öte yandan meydana verilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" ismine de bölgede yaşayan vatandaşlardan tepki geldi. Gezi eylemlerinin sonrasında kurulan Güzelyalı-Hatay Halk Forumları yeni meydana verilen isminin değiştirilmesini ve halk oylaması ile belirlenmesini istedi. Forum tarafından toplanan binlerce dilekçe İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş ve ancak belediye dilekçelere cevap vermemişti. Dilekçede İzmirlilerin verilen isimden haberdar olmadığı ve İzmir'e yakışır bir isim verilmesi talep edilmişti. Meydan için yapılan ankette ise 'Karantina', 'Özgürlük' ve 'İmbat' gibi isimler öne çıktı.

TÖRENLE AÇILDI

Meydan bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş'ın katılımı yapılan törenle açıldı.