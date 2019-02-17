Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteyen herkes bedelli yapabilecek

Balıkesir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "yeni askerlik sistemi" ile ilgili detayları açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şunlar oldu:

"Yeni sistemde 12 aylık yedek subaylık devam ediyor, 2 yıllık meslek yüksek okul mezunları ise 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Bu görevleri yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek, 10 aylık dönemde ise maaş ödenecek."

"Lise ve altı için 6 ay artı 6 aylık askerlik getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp 6 ayı tamamlayanlar terhis olabilecek, devam etmek isteyenlerse 6 ay maaşlı olarak görev yapacak. 12 ayın sonunda arzu eden askerlerimiz sözleşmeli askerlik için müracaat edebilecekler."

"Dövizli askerlik sürecek. Bedelli ise dövizli askerlik ile arasında fark kalmayacak. Dövizli askerlikte kur neyse bedelli de aynı TL bazında ödeyecek."

"Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecek. Her yıl 145 bin bedelli askerlikten yararlanabilecekler."

CUMHUR İTTİFAKINI DESTEKLEMEYENİ "ÇETE" İLAN ETTİ

Erdoğan Balıkesir mitinginden önce ise Afyonkarahisar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yerel seçimde AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için oy isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na “Bize karşı birleştiler” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü. Millet İttifakı için 'dörtlü çete' nitelemesini tekrarlayan Erdoğan, “Bir de adı Saadet olan particik var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor” dedi. Erdoğan “Seçimleri sadece ülkemiz için değil CHP’yi esir alan gayri milli zihniyetten kurtarmanın da miladı olarak görüyoruz” dedi.

"YANINDA ADI İYİ OLAN BİR PARTİ, SAADET OLAN BİR PARTİCİK VAR"

CHP'yi yine "FETÖ'nün desteğiyle" seçim kazanma hesabı yapmakla suçlayan Erdoğan, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şarlatana, Kandil’deki terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Bir de yanlarında adı iyi olan bir parti, bir de adı Saadet olan particik var. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı’na karşı birleşiyor" ifadelerini kullandı.

HDP'nin açlık grevindeki Leyla Güven'e destek için yaptığı sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in bir kadın polis memurunun kolunu ısırmasını hatırlatarak, CHP'den konuya ilişkin olarak “tek bir kınama gelmediğinden” yakındı. “Aynı CHP hukuki sınırlar içinde müdahale eden polisimizi 'vekiller dövülüyor' diyerek hedef göstermekten çekinmiyor” diyen Erdoğan, “Bunun adı ikiyüzlülüktür, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)