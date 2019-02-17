17 Şubat 2019 15:12
Son Güncellenme Tarihi: 17 Şubat 2019 15:22

Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

GÜNCELLENDİ
Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

Fotoğraflar: Van Barosu Twitter hesabı

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir mahallesinde Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat’tan önce "eylem gerçekleştirmeye hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan çocuklardan 3’ü gözaltı sırasında ve ardından götürüldükleri Tuşba Asayiş Karakolunda ağır işkenceye maruz kaldı. İşkence gördükleri rapora da yansıyan çocuklar için Van Barosu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Çocukların anlattıkları işkencenin boyutunun ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Çocuklar, kafalarına ayak ve silah dipçikleriyle vurulduğunu, yüzlerinin ve vücutlarının yumruklandığını, ayrıca kafalarının klozete sokulduğunu belirtti. Çocuklara yapılan işkence Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan raporla da kanıtlandı.

    “KAFAMI KLOZETE SOKTULAR”

    Çocuklar yaşadıkları işkenceyi, Van Barosu Yönetimi, Van Barosu İnsan Hakları Komisyonu ile Çocuk Hakları Komisyon başkanı ve üyeleriyle paylaştı.  Çocuklardan 14 yaşındaki Ö.S., “Ben Hacıbekir mahallesinde oturuyorum. Bakkala gitmek üzere evden çıktım. Bakkaldan eşya aldıktan sonra cadde üzerine çıktığımda bir polis aracı yanımda durdu. Araçtan 8 polis indi, beni ters kelepçelediler. Yere yatırıp yüzükoyun şekilde sırtıma iki defa dipçikle vurdular. 8 polis tekmelerle darbetti. Ardından 3 polis beni kaldırıp yüzüme yumrukla vurdu. Beni polis aracına bindirdiler. Araçtayken bir polis elindeki mermi ile kafama sert bir şekilde vuruyordu. Bizi Van AVM arkasındaki karakola götürdüler. Orada bilgi almak istediler. Bir şey bilmediğimi ve görmediğimi söyledim. Beni orada tokatladılar. Çok ağır küfür ve hakaretler ettiler. Aynı hakaretleri araçta da yaptılar. Tokatlamadan sonra beni tuvalete götürüp kafamı klozete soktular. Şu anda sol gözümde bulanıklık ve kaşınma var. Sonra Van Bölge Hastanesi’ne götürdüler. Film vb. çektiler. Gece geç saatte Çocuk Şube’ye getirdiler” dedi.

    “DİPÇİKLE SIRTIMA VURDULAR”

    17 yaşındaki O.D ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:  “Hacıbekir mahallesinde oturuyorum. Minibüste muavin olarak çalışırım. İşten eve gittikten sonra polisler mahalledeki olaylar nedeniyle beni yakalayıp yere yatırdı. Dipçikle sırtıma, botlarla karnıma vurdular. Yakalandığım esnada saçımdan tutup yüzüme gözüme yumrukla vurdular. Tuşba Asayiş Karakoluna (AVM arkasındaki) götürdüler. Orada da tokatladılar. Kafamı klozete sokup ağır hakaret ve küfürde bulundular. Sonra Bölge Araştırma Hastanesi’ne götürüp rapor aldılar.”

    “TEKME TOKAT VURDULAR”

    16 yaşındaki Ş.Y., “Hacıbekir mahallesindeydim. O.D. ile aynı yerde yakalandım. Yakalanmadan önce ateş ettiler. Ve gaz sıktılar. Durmamı istediklerinde durdum. Beni yere yatırıp ters kelepçelediler. Ardından tekme tokat vurdular. Dipçikle kafamın ardına vurdular. Ardından yüzüme, gözüme ve burnuma yumrukla vurdular. Tuşba Asayiş Karakoluna (Van AVM arkası) götürdüler bizi. Orada bilgi almak istediler. Bir şey bilmiyorum deyince tokatladılar. Çok ağır hakaret ve küfür ettiler. Gece geç saatte hastaneye rapor almaya götürdüler. Ondan sonra Çocuk Şubeye getirdiler” diyerek yaşadığı şiddeti aktardı.

    VAN BAROSU BAŞKANI: CİDDİ MANADA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE SÖZ KONUSU

    Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, çocukların ayın 15’inde gözaltına alındığını aktararak şunları söyledi: “Gözaltına alınan 11 çocuk vardı. Heyetimiz 11 çocukla görüştü. Bu çocukların 3’ünün darbedildikleri doktor raporlarında da mevcut.  Heyetimiz de aynı şekilde tespit etti. Fotoğraflar çekildi. Çocuklara ciddi manada işkence ve kötü muamele söz konusu. Biz doğrudan savcılığa gittik. Savcılıkta gerekli şikayetimizi gerçekleştirdik, ilgileneceklerini söylediler. İşkence vakasıyla ilgili araştırma başlattılar mı bilgimiz yok. Çocuklar hâlâ gözaltında. Karakollarda vatandaşa yönelik işkence vakalarını görüyorduk, duyuyorduk artık bunun çocuklara yönelik yapılması son durumdur. Böyle vahşet olamaz. Olacak gibi değil. Çocuklara yönelik işkence kabul edilemez. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye kötü muamele yapamaz, aşağılayamazsınız. Ulusal mevzuatımız, anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üçüncü madde de bunu söylüyor. Hele hele bunun çocuklara yapılıyor olması bizim içimizi acıttı. Umarım savcılık bununla ilgili ivedi, hızlı, delillerin karartılmasına müsaade etmeyecek şekilde bir soruşturma yürütür. Bunu yapan failleri teslim eder, çünkü bu işkencedir bunun herhangi bir izahı yoktur. Van Barosu olarak olayın takipçisi olacağız.”

    "PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULANDI"

    Gözaltına alınan 11 çocuk içinde kendi müvekkilleri olduğunu da söyleyen, Van Barosu avukatlarından Orhan Özdemir, “Bu insanlık dışı durum aklın izah edemeyeceği bir husustan ibarettir. Darbedilmeyen çocuklara da psikolojik şiddet uygulanmıştır. Bu hususun da göz ardı edilmemesi gerekir” diye konuştu.

    Av. Naci Duman ise “Çocukların hangi sebepten alındığı hiç önemli değil, kendisini daha  savunamayacak 16 yaşında çocuğa bu işkenceyi gerektirecek ne oldu. Canice yapılmış bir olay” dedi.

    “SEN NE HAKLA BİR ÇOCUĞA İŞKENCE UYGULARSIN?”

    O.D’nin ablası Medine Kaçar ise, “Okul çağında bir çocuk. Sırf ailenin geçimini sağlamak için muavinlik yapıyor. İş esnasında alınıyor. Muavinlik yaptığı araçta montunu unutmuş. Ben karakola montunu götürdüm.  İşinde gücünde olan bir çocuk. Durağa gitseniz herkes size söyler. Çok dövüldüğünü biliyoruz. Aşırı derecede şiddet görmüş. Bize göstermediler. Onun yaşı kaldıramaz bu işkenceyi. Sen ne hakla savunmasız bir çocuğa işkence uyguluyorsun?” diye tepki gösterdi.

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