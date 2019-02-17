HDP’li eski ilçe başkanına bilirkişi raporuna rağmen hapis cezası

Ankara Katliamı’nın gerçekleştiği 2015 yılında Bursa’da katliamı protesto eylemine katılan 9 kişi hakkında ‘"Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 1 yıl 5 ay ile 1 yıl 9 ay arasında hapis cezası veren mahkeme cezayı erteledi. Ancak HDP Mudanya eski İlçe Eş Başkanı Mediha Azra Güllüpınar'a 'hakaret ettiği tespit edilemedi' bilirkişi raporuna rağmen 2 yıl 2 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi yürüyüş esnasında atılan sloganların incelenmesi için bilirkişi heyeti atadı. Bilirkişi heyeti mahkemeye sunduğu raporda 9 kişinin ‘Katil Erdoğan’ sloganını attığı yönünde rapor sundu. Mahkeme 9 kişiye 1 yıl 5 ay ile 1 yıl 9 ay arasında hapis cezası vererek, cezayı erteledi.

"CEZA EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Ancak bilirkişinin ‘Katil Erdoğan’ sözlerini sarf ettiğini tespit edemediği HDP’nin eski Mudanya İlçe Eş Başkanı Mediha Azra Güllüpınar’a mahkeme heyeti üst sınırdan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi ve cezayı ertelemedi. Güllüpınar’ın avukatı Cahit Kırkazak ise verilen cezanın ‘eşitlik ilkesine aykırı’ olduğunu söyledi.

Avukat Kırkazak, “Dosya kapsamında Cumhurbaşkanına yönelik bir beyan yok. Olay gerçekleştiğinde Türkiye’de her gün bombalar patlıyordu. Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı Ankara’da 10 Ekim’de gerçekleşti. Ve bu katliam nedeniyle müvekkilim bir siyasetçi olarak iktidarı eleştirmiş. Bu eleştirinin cumhurbaşkanlığına hakaretmiş gibi kabul edilip ceza verilmesi hukuken kabul edilemez. Bu cezaya ancak toplum içinde ‘ayıp’ denilebilir” dedi.

"KEYFİ BİR UYGULAMAYA YER VERİLDİ"

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ yargılamaları ile ilgili mahkemelerin tutumunu eleştiren Kırkazak “Bu katliamdan sonra Türkiye’de milli yas ilan edildi. Bu katliama yönelik toplumun bütün kesimlerinden gelen refleks ve eleştirinin cumhurbaşkanlığına hakaret olarak değerlendirilmesi hukuken kabul edilmesi mümkün değil. Üstelik demokrasinin olduğu ülkelerde eleştiri demokrasinin bir gereği kabul edilir. Ayrıca dosyada eşitlik ilkesine aykırı olarak da keyfi bir uygulamaya yer verildi. Diğer 9 sanığa verilen ceza ertelendi. Fakat Mediha Azra Güllüpınar’a verilen ceza ve cezanın ertelenmemesi de eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil eder” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 3. yıl dönümünde her yerde mücadele sözü