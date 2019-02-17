17 Şubat 2019 12:57

'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza

Konya'da Kur'an kursunda yaşanan cinsel istismar ile ilgili davada 2 sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 3 sanık beraat etti.

'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza

Fotoğraf: DHA

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    Konya'da, 5 öğrencinin yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ödül gibi cezalar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan 2'sine 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi ardından cezaları erteledi. Tutuksuz 3 sanık beraat etti.

    Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

    DHA'nın haberine göre Karatay Müftülüğü'ne bağlı yatılı erkek Kur'an kursunda, 2014- 2015 yıllarında yaşanan cinsel istismar ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının incelemesinin ardından 4 Mayıs 2016'da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, iddianame hazırlandı. İddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce daha sonra dava açıldı. 11- 12 yaşlarındayken, cinsel tacize uğrayan 5 erkek öğrenci ifadelerinde sistematik olarak tacize uğradıklarını anlattı. Öğrencilerden bir kısmı korktukları için şikayetçi olamadıklarını aktardı. İlk ifadelerde 5 sanıktan 3'ü suçlamaları kabul ederken, son duruşmada ifade değişikliğine gittiler ve suçlamaları reddettiler.

    5 sanık hakkında, mahkeme heyeti, 12 Şubat'ta kararını açıkladı. Heyet, sanıklardan Ö.Ş. ve E.A.'ya, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Heyet, diğer 3 sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi. 

    Davaya müdahil olan Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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