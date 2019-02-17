'Kur'an kursunda cinsel istismar' davasında sanıklara ödül gibi ceza

Konya'da, 5 öğrencinin yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ödül gibi cezalar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan 2'sine 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verdi ardından cezaları erteledi. Tutuksuz 3 sanık beraat etti.

Konya'da, 16- 18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014- 2015 yıllarında yatılı Kur'an kursunda 11- 12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

DHA'nın haberine göre Karatay Müftülüğü'ne bağlı yatılı erkek Kur'an kursunda, 2014- 2015 yıllarında yaşanan cinsel istismar ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının incelemesinin ardından 4 Mayıs 2016'da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, iddianame hazırlandı. İddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce daha sonra dava açıldı. 11- 12 yaşlarındayken, cinsel tacize uğrayan 5 erkek öğrenci ifadelerinde sistematik olarak tacize uğradıklarını anlattı. Öğrencilerden bir kısmı korktukları için şikayetçi olamadıklarını aktardı. İlk ifadelerde 5 sanıktan 3'ü suçlamaları kabul ederken, son duruşmada ifade değişikliğine gittiler ve suçlamaları reddettiler.

5 sanık hakkında, mahkeme heyeti, 12 Şubat'ta kararını açıkladı. Heyet, sanıklardan Ö.Ş. ve E.A.'ya, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, cezalarını erteledi. Heyet, diğer 3 sanığın ise haklarında şikayet olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Davaya müdahil olan Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Konya'da yatılı Kur'an kursunda cinsel istismar

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