Eski sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanığa 29 yıl hapis istemi

Ankara'da eski sevgilisini kaçıran ve cinsel istismarda bulunan ve bu sırada çektiği görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden erkeğin 29 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılması talep edildi.

17 yaşındaki M.A.'yı kaçırarak cinsel istismarda bulunan ve tehdit eden Umut K.'nin (26) tutuklu yargılanmasına Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Önceki celsede ifadesi alınan M.A., Umut K.'den ayrıldığını; ancak Umut K.'nin bu durumu kabul etmeyerek, kendisini tehdit ettiğini söyledi. M.A. "Tekrar birlikte olma isteğini tehditlerine rağmen kabul etmedim. Sanık, Mayıs 2018 yılında Polatlı'da okuduğum lisenin önüne aracıyla geldi. Bir süre beni takip ettikten sonra kolumdan tutarak, zorla aracına bindirerek, evine götürdü" diye konuştu.

Burada cinsel istimara maruz kalan M.A., Umut K.'nin babasına görüntüleri göndermekle tehdit ettiğini dile getirdi. Umut K., ise iddiaları reddederken "Ne yaptıysam onu sevdiğim için yaptım. Ona zarar gelmesini istemedim" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Umut K.'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'şantaj ve tehdit' suçlarından 29 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)

İstismarı aklama yasası