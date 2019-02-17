CHP’den AKP’ye geçen Saylak’tan Erdoğan’a: Büyüksün reisim

“Seçim fırıldakları” yerel seçimlerin klasik gündemlerinden biridir. Siyasi ikbal uğruna sık sık parti ve söylem değiştiren bu isimlerden biri de Muğla’nın Milas ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) adayı olan Barış Saylak. Eski Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Saylak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Muğla’nın Milas ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP’den aday adayı olan ancak 2019’da aday gösterilmeyince AKP’ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak’ın Erdoğan’a övgüler yağdırdığı telefon görüşmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Telefon görüşmesinde Erdoğan’dan Milas kampanyasına destek isteyen ve bakanların ilçeye gelmesini talep eden Saylak, çok heyecanlandığını belirtiyor ve son olarak grup toplantısında Erdoğan’ın elini öpeceğini söylüyor.

Tayyip Erdoğan’ın “Sen şimdi annenin babanın elini öpeceksin, seçimi kazandıktan sonra eyvallah” yanıtını verdiği Saylak, Erdoğan’a bu kez “Büyüksün reisim büyük” diyor ancak bu sefer de “Allah’tan büyük yok” yanıtını alıyor.

“CHP’Lİ DOĞDUM, ÖYLE DE ÖLECEĞİM” DEMİŞTİ

Hürriyet Muhabiri İsmail Saymaz, Saylak’ın 2014’teki aday adaylığı sırasında “Çeşitli partilerden teklif aldım ancak ilkeli duruşum ve köklü bir CHP’li olarak tekliflere teşekkür ettim. Çünkü CHP’li doğdum ve öyle de öleceğim” dediğini, 2019’da aday gösterilmemesi sonrası AKP’ye geçtiğini belirtti.

MİLAS’TA SON SEÇİMLERDE NE OLDU?

2014 yerel seçimlerinde Milas’ta CHP yüzde 50, AKP yüzde 25,1, MHP ise yüzde 20,8 oy almıştı. 2018 genel seçimlerinde ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 61,2; AKP, MHP, BBP’den oluşan Cumhur İttifakı ise yüzde 31,7 oy aldı. (HABER MERKEZİ)

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