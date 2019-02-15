Varşova'dan sonra BMGK toplantısı: ABD'nin İran baskısı sürüyor

Polonya’da Perşembe günü İran karşıtı zirve düzenleyen ABD dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İran’ın balistik füze denemesi yaptığını ileri sürerek olağanüstü topladı.

BMGK’nin ardından konuşan ABD Temsilcisi Nikki Haley, “İran’ın 29 Ocak Pazar günü orta büyüklükte bir füze deneme testi yaptığını doğruladık. Bu kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Konuşmasında sert bir şekilde “ABD naif değildir. Beklemeyeceğiz. Onlara seslendiğimizi göreceksiniz” ifadelerini kullanan Haley, “Onların, bunun kabul edemeyeceğimiz bir konu olduğunu anlamalarını sağlama konusunda kararlıyız” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, denemelerin yalnızca savunma amaçlı olduğunu ve füzelerin nükleer savaş başlıkları taşıma amaçlı tasarlanmadığını bildirmişti.

İRAN’DAN VARŞOVA TEPKİSİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Varşova’da düzenlenen ve “İran karşıtı zirve” yorumları yapılan Ortadoğu konulu konferans için “saygınlıktan yoksun” nitelemesi yaptı. Kasımi, bölgedeki karar alıcı ülkelerden hiçbirinin konferansa katılmadığını belirterek, “Ortadoğu’da barış ve güvenliği konu alan karar alıcılıktan uzak ve saygınlıktan yoksun bir konferans nasıl olur da bölgenin asıl oyuncuları olan Türkiye, Irak, Lübnan, Filistin ve İran başta olmak üzere Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin katılımı olmadan başarılı olabilir?” dedi.

Kasımi, ayrıca, “ABD bir taraftan Ortadoğu’da barış ve güvenlik konferansı düzenliyor diğer taraftan bölgede teröristleri destekleyerek bölge halkları arasında ümitsizlik, fakirlik ve savaşı artırıyor” ifadesini kullandı.

ABD ve Polonya tarafından 13-14 Şubat’ta gerçekleştirilen “Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin bulunduğu 60 kadar ülke katılmıştı.

‘İRAN BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR’

Varşova konferansından ise “çalışma grubu oluşturulması” kararı çıktı. Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, iki günlük zirve sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ortadoğu’daki sorunların çözümüne ilişkin bir çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

“Polonya olarak bizler bölgedeki sorunların çözümü için Avrupa ile Kanada ve ABD arasında transatlantik ilişkinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz” diyen Czaputowicz, görüşmeler kapsamında İran’ın da negatif boyutlarıyla gündeme geldiğini ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı, “Konferansa bölgeden katılan ülkelerin tamamı İran’ı Ortadoğu’yu istikrarsızlaştıran devlet olarak tanımladı. Ancak bizler İran’ı hiçbir suretle dışlamış değiliz. Her ne kadar İran’ı kendi tutumundan ötürü bu zirveye davet etmemiş olsak da İran’la diyaloğa açığız” dedi.

‘İRAN’A AMBARGO SÜRECEK’

Konferasn sonrası basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD olarak İran’a uygulanan ambargoların devam etmesi taraftarı olduklarını belirtti. Pompeo, “Bizler önümüzdeki dönemde İran’a yönelik yeni ekonomik ambargoları hayata geçirmek istiyoruz. Buna ilişkin olarak da tüm ülkeleri söz konusu ambargoların hepimizin ortak çıkarına olduğuna ikna edeceğimize inanıyorum” dedi. Pompeo, konferansa katılan 60 devletin “İran’dan gelen tehditler” konusunda hemfikir olduğunu savundu. (DIŞ HABERLER)