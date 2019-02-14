ABD’nin çağrısıyla yapılan Ortadoğu Konferansında hedef İran

Polonya'da Ortadoğu konulu konferans düzenlendi. Başkent Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil ettiği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katıldı.

Konferansında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İran’la yüzleşmeden Ortadoğu’da barış mümkün değil” dedi. AA’nın haberine göre, konferansın açılışında konuşan Pompeo, “İran ile yüzleşmeden Ortadoğu’da barış ve güvenlik sağlanamaz. Bu mümkün değil. Lübnan’da, Yemen’de, Suriye’de ve Irak’ta menfi bir nüfuzu var” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da “Burada 60 ülkeden dışişleri bakanı ve hükümet temsilcisi, İsrail başbakanı ve önde gelen Arap ülkelerinin dışişleri bakanları karşılıklı oturup bugüne kadar görülmemiş bir güç ve açıklıkla İran rejiminin yarattığı ortak tehditle nasıl baş edilmesi gerektiğini konuştu” dedi.

Konferansa katılım ise düşük seviyede kaldı. Toplantıya Avrupa Birliği üyelerinden çoğu daha düşük seviyede temsilcilerle katılmayı tercih etti. Türkiye de görüşmelerde büyükelçisi aracılığıyla temsil edildi. (DIŞ HABERLER)