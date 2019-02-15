Erdoğan'dan HDP Milletvekili Aydeniz'e: Bedelini ödeyecekler

Bursa’daki AKP mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e yönelik sert sözler sarf etti. "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

"MERMİ FİYATIYLA DOMATES FİYATINI KARIŞTIRIYORLAR"

Buradaki konuşmasında daha önce tepki çeken ‘mermi fiyatı’ sözlerini sürdürdü. Erdoğan "CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi. Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar” dedi.

AKP-MHP DIŞINDAKİ PARTİLERE OY VEREN VATANDAŞLARA "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEMSİLCİSİ HDP" TEZİYLE SESLENDİ

Erdoğan, konuşmasında HDP’yi hedef alarak “terör örgütü” tezini yineledi:

"Şimdi CHP, yanında Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.

Öbür taraftan Saadet Partisinin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben, bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın. Bunlar Gezi Olayları'nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi? Yediler. Bunlar FETÖ'nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Bunlar PKK'nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler.”

HDP MİLLETVEKİLİ AYDENİZ'E "TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU" DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e yönelik sert sözler sarf etti. "Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler."

NE OLMUŞTU?

Van'dan 13 Şubat’ta "100'üncü Gününde Leyla'ya, Tecridi Kırmaya" sloganıyla Diyarbakır’a yürümeye başlayan HDP milletvekili ve belediye eş başkanları, il binasının bahçesinde polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede'ye polis izin vermemişti.

Olay sonrasında bir polis memuru, Aydeniz'in kolunu ısırdığı gerekçesiyle 10 gün iş göremezlik raporu almıştı. (HABER MERKEZİ)