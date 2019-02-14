Polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP'li Aydeniz'e soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, polisin memurunun kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında soruşturma başlattı.

AA'da yer alan habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün (13 Şubat) Kazım Karabekir Caddesinde yapılmak istenen "Leyla Güven'e destek" eyleminde üzerindeki tişörtü almaya çalışan kadın polisin kolunu ısırdığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı.

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Başsavcılık, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan Aydeniz'in milletvekili olması nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Van'dan dün "100'üncü Gününde Leyla'ya, Tecridi Kırmaya" sloganıyla Diyarbakır’a yürümeye başlayan HDP milletvekili ve belediye eş başkanları, il binasının bahçesinde polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede'ye polis izin vermemişti.

Olay sonrasında bir polis memuru, Aydeniz'in kolunu ısırdığı gerekçesiyle 10 gün iş göremezlik raporu almıştı. (HABER MERKEZİ)