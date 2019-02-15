Kota aşımında internet yavaşlamayacak, kesilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internette adil kullanım kotasını (AKN) kaldırmasının ardından yeni paket fiyatları da netleşmeye başladı. Türk Telekom, internet servis sağlayıcı (İSS) şirketlere "Al-Sat Paket/Tarife Revizyonu" başlığıyla yeni toptan fiyat listesini gönderdi. Eğer BTK bu listeyi onaylarsa, artık İSS'ler Türk Telekom'dan aldıkları toptan fiyata yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve yüzde 18 KDV koyarak, yeni fiyatlardan satışa başlayacak.

Türk Telekom'un listesinde toptan fiyatlar şöyle sıralanıyor:

8 Mpbs 51,61

16 Mpbs 59,52

24 Mpbs 73

35 Mpbs 99,60

50 Mpbs 109,63

100 Mpbs ise 146,30 TL.

EN DÜŞÜĞÜ 60 LİRA

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre yeni uygulamayada satışı durdurulan AKN'li paketi kullanan aboneler 1 Nisan'a kadar mevcut hızlarında limitsiz olarak hizmet alacak ancak nisan ayından itibaren paketleri "kotasında duran"a dönüştürülecek. Yani 2018 boyunca avantajlı fiyatla hizmet alan aboneler, 8 Mpbs'lik en düşük pakete yaklaşık 60 lira ödemek zorunda kalacak. Paketi bittiğinde ise eskiden olduğu gibi hızı yavaşlatılmayacak, interneti tamamen kesilecek. Bu durumda ek paket önerilecek olan abone eğer bunu kabul etmezse en az 90 lirayı gözden çıkararak 44 Mpbs'lik pakete geçmek zorunda kalacak. (MEDYA SERVİSİ)

Şevket Uyanık AKN'siz interneti değerlendirdi: Hız değil fiyat artacak

Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL