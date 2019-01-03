Kablonet'te AKN gitti AST geldi, en hızlı sınırsız paket aylık 500 TL

Diğer şirketlerin ardından Türksat'a ait Kablonet de internet tarifelerini açıkladı. Kablonet, bant genişliği kullanımının en yoğun olduğu 19.00-00.00 saatleri arasında hızın neredeyse dört kat düşürüldüğü Akıllı Sınırsız Tarife’ye (AST) geçti. Sınırsız tarifeler ise (AKN'siz ve AST'siz) uçuk fiyatlarla dikkat çekti. Kablonet, 100 Mbps için aylık fiyatını 500 lira (499.99 TL) olarak duyurdu. Bu tarifeler, diğer şirketlerinkilerle kıyaslandığında en pahalı fiyatlara sahip.

KULLANIMIN YOĞUNLAŞTIĞI AKŞAM SAATLERİNDE HIZ DÜŞÜRÜLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı yasal düzenleme kapsamında Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla AKN, Adil Kullanım Noktası) uygulamasına son veren Kablonet, limitsiz internet paketlerine saate göre değişen hızları sunduğu Akıllı Sınırsız Tarifeler'i (AST) de ekledi.

AST tarifesinde indirme (download) hızları, akşam 19.00-00.00 saatleri arasında düşürülüyor. 16 Mbps hız sunulan AST paketinin hızı, o saatlerde 5 Mbps'ye kadar indiriliyor. 100 Mbps'lik pakette ise hız, akşam saatlerinde 25 Mbps'yedüşürülüyor.

Kablonet'in 2018 AST tarifesi.

SINIRSIZDA FİYAT 500 TL!

Kablonet, hızlarının saate göre değişmesini istemeyen abonelere ise 16 Mbps ile 100 Mbps arasında değişen 5 farklı sınırsız tarife uyguluyor. Bu tarifelerse adeta ateş pahası. Bu paketlerin en yavaşı 16Mbps'den başlıyor ve bunun fiyatı ayda 100 lira (99.99 TL) 100 Mbps hız isteyenler ise 500 lirayı gözden çıkaracak; bu paketin fiyatı 499.99 lira. Superonline ve Türk Telekom’un tarifelerinin ardından Kablonet'in açıkladığı bu fiyat, 100 Mbps hız için şu ana kadar açıklanan en yüksek fiyat olarak dikkat çekiyor.

Kablonet'in 2018 sınırsız tarifesi.

Geçen hafta limitsiz tarifelerini duyuran Turkcell Superonline'da 100 Mbps'lik hız için açıklaanan fiyat 199.99 TL iken, yine geçen hafta paketlerinde revizyona giden Türk Telekom'da ise bu fiyat 229 TL seviyesindeydi.

KOTALI TARİFELERDE GB BAŞINA 50 KURUŞ

'Sınırsız' ve 'kotalı' kategorileri altında yeni paketlerini açıklayan Kablonet'te hızı 16 Mbps ve 100 Mbps arasında değişen kotalı tarifelerin aylık fiyatları da 23.99 TL'den başlayıp, 199.99 TL'ye kadar çıkıyor. Bu tarifelerde kotayı aşan kullanıcı gigabyte (GB) başına 50 kuruş fark ödeyecek.

Kablonet'in 2018 Kotalı tarifesi.

Kotalı tarifelerde aylık kotaya ulaşıldığında, GB başına 0.50 TL'lik ücretlendirme yapılırken, duran kotalı tarifelerde ise belirlenen kotaya ulaşılınca internet hizmeti durduruluyor.

Öte yandan BTK'nın 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Türkiye'de 881 bin kablo internet abonesinin bulunuyor. Bu tarifelerin ardından bu sayıda nasıl bir değiklik olacağı merak konusu. (İstanbul/EVRENSEL)

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