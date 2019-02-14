Restorasyon yapılan müzede iskele çöktü: 1 işçi öldü, 5 işçi yaralı

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, dün yaşanan iş cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde, ikinci etap inşaatında, işçilerin de bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdığı işçilerden Halil Bilen, kurtarılamadı. Akraba olan işçiler Mikail Bilen, Selman Bilen ve Abulrakip Bilen ile Yıldız Yüzer ise tedaviye alındı.

Yaralı işçileri ziyaret eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iskele çökmesinin yağışların duvara yaptığı etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

Fotoğraf: Adana AFAD/AA

Öte yandan CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan iş cinayetini TBMM gündemine taşıdı. Şevkin, gündem dışı söz alarak Türkiye’de yaşanan iş cinayetlerinin sona erdirilmesi için yetkilileri göreve davet etti. (HABER MERKEZİ)