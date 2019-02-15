CHP İstanbul'da tartışmalar sürüyor: "Hizipçi kadro" eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen parti içi tartışmalar devam ediyor. İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın dün 18 ilçe başkanıyla toplantı yaptığı ve bugün basın açıklaması düzenleyeceği belirtildi.

CNN Türk'teki Gece Görüşü programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Canpolat'ın "İstanbul'da hizipçi ve dar kadrocu bir yapı oluşmaya başladı. İçeride birliği sağlayamayan seçimde de başarı sağlayamaz. Hizipçi ve dar kadrocu anlayıştan uzak durulmalı. Bunun altını çizeceğiz. Aday seçimlerinde objektif kriterlerin olmadığını vurgulayacağız, neye göre seçildiklerini de soracağız basın toplantısında" dediğini aktardı.

Kendisinden sonra göreve seçilen Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İstanbul İl Yönetimi'ni eleştirdiği söylenen Canpolat'ın "İl yönetimi Bostancı Gösteri Merkezi'nden hâlâ çıkamamış halde. Oradaki atmosferle devam ediyorlar icraatlarına ama dağılmış bir görüntü veriyorlar. AKP'nin aslında dağıldığı bir dönemde bu aday tercihleri seçimi almaya yönelik bir tercih değildir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

KAFTANCIOĞLU İSTİFA EDİP GERİ DÖNMÜŞTÜ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz yılki seçimde Canpolat'ı geçerek başkanlığa gelmişti. Kaftancıoğlu, İstanbul'da pek çok belediye başkan adayının belirlendiği 27 Ocak'taki Parti Meclisi (PM) toplantısı esnasında istifa etmiş daha sonra görevine geri dönmüştü. İstifa gerekçesini kamuoyuna açıklamayan Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da belirlenen adaylara tepkili olduğu belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)

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