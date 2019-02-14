Bozkurt işaretini yasaklayan Viyana'ya Türkiye'den tepki

Türkiye, Avusturya’da 1 Mart’ta yürürlüğe girecek “bozkurt işareti” yasağını şiddetle kınadığını açıkladı. Dışişleri, bozkurt ve PKK sembollerinin aynı listeye alınmasını “skandal” diye niteledi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, “Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan yasanın, bozkurt işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

Avusturya hükümeti “rabia” ve “bozkurt”u da içeren bazı işaretleri 1 Mart’ta yasaklamayı planladığını duyurmuştu. Faşizm sembolü olduğu gerekçesiyle bozkurt işaretinin yasaklanması talebi Almanya’da da gündeme gelmişti.

(HABER MERKEZİ)