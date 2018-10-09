Almanyaâ€™da bozkurt iÅŸaretine â€˜faÅŸizmâ€™ yasaÄŸÄ±

Almanyaâ€™da faÅŸizm sembolÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§esiyle bozkurt iÅŸaretinin yasaklanmasÄ± talebi gÃ¼ndemde.

FaÅŸizm sembolü olduÄŸu gerekçesiyle bozkurt iÅŸaretinin yasaklanmasÄ± talebi Almanya’da da gündemde. Avusturya hükümeti “rabia” ve “bozkurt”u da içeren bazÄ± iÅŸaretleri 1 Mart’ta yasaklamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

DW Türkçe’nin haberine göre Angela Merkel liderliÄŸindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, Bild gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “aÅŸÄ±rÄ± milliyetçi bozkurtlarÄ±n ve onlarÄ±n kullandÄ±klarÄ± sembol ve iÅŸaretlerin” yasaklanmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak “FaÅŸizmin her ÅŸekli insan onurunu hiçe sayar ve özgürlükçü toplumumuz için tehdittir” dedi.

AynÄ± gazeteye konuÅŸan Sol Parti Federal Meclis Grup BaÅŸkanvekili Sevim DaÄŸdelen de “Almanya’daki en büyük aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Anayasa düÅŸmanÄ± örgütlerden biri olan bozkurtlarÄ±n iÅŸareti pekâlâ Hitler selamÄ±yla kÄ±yaslanabilir; dolayÄ±sÄ±yla derhal yasaklanmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu’nun geçen yÄ±l Hamburg KonsolosluÄŸu’nda aynÄ± iÅŸaretle Türkiye kökenlileri selamlamasÄ± Almanya’da tepkiye yol açmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 16:40

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