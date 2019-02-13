İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 27 ölü

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 27 DMO askerinin öldüğü, 13'ünün ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının İsrail ve emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF SALDIRIDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Zarif açıklamasında “İran’ın, ‘Varşova sirkinin’ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter’da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in (@JZarif) resmi Twitter hesabından alınmıştır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik saldırıda bölge ülkelerini suçladı.

Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkının çocukları bu saldırının intikamını mutlaka alacak." dedi.

Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün üstlendiğini hatırlatan Kasımi, şu iddialarda bulundu:

"Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır."

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

POLONYA'DA ORTADOĞU KONFERANSI

Polonya’nın başkenti Varşova’da ABD öncülüğünde İran’ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı Ortadoğu konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil ediyor. Konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya da bakanlar düzeyinde katılıyor.

SALDIRIYI 'CEYŞU'L ADL' ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, intihar saldırısını "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlendi. Örgüt, otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının ardından İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının hakları gerekçe göstererek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor. (HABER MERKEZİ)