Buca Belediyesinde işçiler iş durdurdu

İzmir Buca Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmemesi üzerine DİSK/Genel-İş üyesi işçiler iş durdurdu.

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube ile Buca Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi yakın zamanda imzalanmıştı.

Belediyede çalışan yaklaşan bin 150 işçinin ücretlerine yeni sözleşmeyle birlikte yüzde 30 zam artışı ve bazı sosyal hak ve yardımlarla yüzde 40'a varan artışı yapıldı.

Sözleşmenin üzerinden bir ay geçmesine rağmen belediyenin TİS farklarını ödememesi üzerine sendika bugün işi durdurma kararı aldı.

İşçilere yatan maaşta son sözleşme ile birlikte kazanılan zam oranları yatırılmamış. Belediyenin, temizlik, fen işleri, park bahçeler, sosyal merkez ve belediye binası gibi bir çok biriminde çalışan işçiler iş bırakarak Gediz'deki şantiyede toplandı. İşçiler ilerleyen saatlerde belediye önünde açıklama yapacak.

Yakın zamanda da temizlik işçilerinin mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine işçiler iş bırakmıştı. (İzmir/EVRENSEL)

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