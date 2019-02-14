14 Şubat 2019 12:36

NASA, Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

NASA, kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen Mars keşif aracı Opportunity ile bağlantı kurma çabası sonuçsuz kalınca misyonu sonlandırdı.

NASA, Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

Fotoğraf: NASA

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    NASA, Ocak 2004’te Mars Exploration Rover (MER) projesi kapsamında Mars’a gönderdiği keşif aracı Opportunity ile bağlantı çabalarının başarısız olması üzerine misyonun sona erdiğini açıkladı.

    Sadece 90 Mars günü çalışması planıyla Mars'a gönderilen ancak 14 yıl 293 gün Dünya'ya veri göndermeyi sürdüren Opportunity ile ile irtibat 10 Haziran 2018'deki bir kum fırtınasında kesilmişti.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı önceki gün son bir sinyal gönderdiği Opportunity'den cevap alamayınca keşif aracıyla iletişimin çabalarının sona erdiğini açıkladı. NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Doktor Umut Yıldız, Twitter üzerinden MER’in kum fırtınasına girmesi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle paylaştı:

    "Planlanandan 60 kat uzun yaşayan, Mars yüzeyinde 45 km yol kateden MER, 30 Mayıs’ta fırtınayı tespit etmişti. Fırtınada toprağa gömülen MER, güneş enerjisiyle çalıştığı için iletişim kurulamadı. Bunun üzerine NASA acil durum ilan edip bütün bilim enstrümanlarını kapatılıp, sadece yaşadığına dair bilgi veren bölümü açık tuttu. Ancak fırtına tahminlerden daha uzun sürdü ve MER’in pillerinde kalan son enerji sistem saatini korumak için kullanıldı. Güneş enerjisiyle çalışan MER, devam eden fırtınada güneş ışığı daha da azaldı ve pillerini şarj edemedi. Mars’ta -24 C ile -57 C olan ortamda kalan MER, donmaya başladı. Şarjı da biten aracın, sistem saati de durdu. Keşif aracının acil durumlarda her şeyi kapatılsa bile sonra iki tarafın bildiği saatlerde sinyal gönderdiği için saatin durması çok olumsuz bir durum. Çünkü fırtına geçip, Güneş enerjisi panelleri Güneş görse bile sistem saati çalışmadığı için keşif aracının göndereceği sinyaller, NASA’nın bildiği bir zamanlarda değil, keşif aracının göndereceği bir zamanda alınacak. Bu da her türlü alıcı açık olsa da NASA tarafından o anı yakalamak imkansız oluyor. Aynı durum Dünya’dan sinyal gönderildiğinde de geçerli. Yeni karşılıklı gönderilen sinyallerin yakalanması çok zor."

    NASA, Mars'taki sıvı suyun kesin kanıtını keşfeden ve dünya dışı sürüş rekorunu kıran Opportunity için bir veda programı yaptı. NASA'nın Bilim İdaresi Başkanı Thomas Zurbuchen, "On yıldan uzun bir süredir, gezegen keşif alanında bir simge oldu, bize Mars'ın geçmişini ve keşfedilmemiş Mars manzaralarını ortaya çıkardı" dedi.

    OPPORTUNİTY VE SPİRİT

    "Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Kızıl Gezegen'in Meridiani Planum Platosu'na inmişti.

    Opportunity ile aynı tarihlerde "MER-A" olarak adlandırılan "Spirit" adlı ikiz araç da gezegenin diğer ucuna indirilmişti. Ancak 2009'da gezegen yüzeyinde sıkışan Spirit'in Dünya ile irtibatı ertesi yıl kopmuştu.

    Opportunity ise 10 Haziran 2018'de Dünya ile bağlantısı kopana kadar, 14 yıl 4 ay 16 gün boyunca Kızıl Gezegen'deki keşif faaliyetini sürdürdü. Başlangıçta keşif aracının ömrünün 90 Mars günü kadar olması ve gezegen yüzeyinde 1 kilometre kadar yol katetmesi öngörülmüştü. Ancak öngörülen yaşam süresinin 60 kat üzerinde faaliyet gösteren araç Kızıl Gezegen'de 45 kilometre yol almayı başardı.

    Opportunity, 2012'de Mars'a inen Curiosity ve 2018'de indirilen sismik inceleme aracı Insight gibi NASA'nın sonraki yüzey keşif misyonlarına zemin hazırlamıştı. (HABER MERKEZİ)

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