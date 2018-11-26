NASA'nÄ±n uzay aracÄ± InSight Marsâ€™a indi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi NASA, 6 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan Mars'a uzay aracÄ± indirdi.
NASA'nÄ±n uzay aracÄ± InSight'Ä±n TSÄ° 22:53'te KÄ±zÄ±l Gezegen'in atmosferine girerek iniÅŸ yaptÄ±. InSight, son 6 yÄ±l içerisinde NASA'nÄ±n Mars'a indireceÄŸi ilk uzay aracÄ±. Son hazrlÄ±klar ve iniÅŸ anÄ±nÄ±n kontrol merkezindeki heyecanÄ± NASA tarafÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlandÄ±.
INSIGHT'TAN Ä°LK FOTOÄžRAF
Ä°niÅŸin hemen ardÄ±ndan InSight'Ä±n iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda çektiÄŸi Mars'Ä± gösteren ilk fotoÄŸraf da kumanda merkezine ulaÅŸtÄ±.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre; NASA'nÄ±n Mars'ta görev yapan Opportunity adlÄ± uzay aracÄ±nÄ±n devre dÄ±ÅŸÄ± kalmasÄ±yla Mars araÅŸtÄ±rmalarÄ± hÄ±zÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. InSight'Ä±n bu açÄ±ÄŸÄ± kapatÄ±p Mars'Ä±n hem yüzeyi hem de yer altÄ± yapÄ±sÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgileri Dünya'ya iletmesi umuluyor.
NASA uzmanlarÄ± dün InSight'Ä±n iniÅŸ rotasÄ±na son ÅŸeklini verdi ve planlanan noktaya iniÅŸin gerçekleÅŸmesi için tüm hazÄ±rlÄ±klar tamamlandÄ±.
ABD'nin California eyaletindeki Pasadena bölgesinde bulunan NASA merkezinden yürütülecek olan iniÅŸ görevi için son hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±.
Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araÅŸtÄ±rmalar gezegenin yüzeyiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±ÅŸtÄ±.
NASA'nÄ±n daha önce Mars'a inmiÅŸ olan Curiosity ve Opportunity uzay araçlarÄ± gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladÄ±.
InSight'Ä±n görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynÄ± yerde duracak olan uzay aracÄ±, sondaj yoluyla Mars'Ä±n yeraltÄ± yapÄ±sÄ±nÄ± inceleyecek.
Mars'taki sismik aktivite, yeraltÄ± Ä±sÄ±sÄ± ve gezegenin çekirdeÄŸi konusunda veriler toplayacak olan InSight, çekirdeÄŸin yapÄ±sÄ± ve büyüklüÄŸü konusunda da bilim insanlarÄ±nÄ±n ilk kez fikir sahibi olmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 23:12