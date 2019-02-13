13 Şubat 2019 21:52
TIR'ın tekeri ile kupası (kabin) arasına sıkışan sürücü öldü
Kırıkkale'de arıza yapan TIR'ı tamir etmek isterken teker ile kupa arasına sıkışan sürücü hayatını kaybetti. (Fotoğraf:ARŞİV)
Fotoğraf: DHA
Kırıkkale’de TIR’ın tekeri ile kupası (kabin) arasında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Zeki Mede'nin kullandığı 42 DJG 31 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun karayolunun 30. kilometresinde arızalandı.
Dinlenme tesisinde aracını park edip arızasıyla ilgilenen Mede, teker ile kupa arasına sıkıştı. Durumu gören diğer sürücüler Mede'yi sıkıştığı yerden çıkartmaya çalıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Mede, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. (Kırıkkale/AA)