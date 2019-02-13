13 Şubat 2019 20:58
Marina inşaatında çalışan işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Marmaris’te yapımı devam eden inşaatta çalışan işçi, terasa çıkarken düştü. İşçi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: Pixabay
Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaağzı Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki bir marinada demir işçisi 54 yaşındaki Doğan Konyalıoğlu, inşası devam eden 4 metrelik binanın terasına merdivenle çıkarken düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralanan Konyalıoğlu'nu Özel Marmaris Ahu Hastanesine kaldırdı. Başından ağır yaralanan Konyalıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konyalıoğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. (Muğla/AA)