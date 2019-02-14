14 Şubat 2019 08:51

"Bir insanı sevmekle, bir öykü okumakla başlayacak her şey"

Ayşegül Tözeren, Dünya Öykü Günü ve bu yılki bildiriyi kaleme alan Özcan Karabulut'un öykücülüğü üzerine yazdı.

"Bir insanı sevmekle, bir öykü okumakla başlayacak her şey"

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Ayşegül TÖZEREN

    14 Şubat, aşkın ve öykünün günü…
    “Aşık olmakla ilgili kendimize hikayeler anlatmamız da aşık olmaya dahildir,” der Roland Barthes.
    Yüz yıllardır aşkın günü olarak anımsanır, ancak öykü okurları bilirler ki, aynı zamanda bu gün Dünya Öykü Günü’dür. Doksanların, şimdilere benzeyen, yılgın ve yorgun zamanlarında, Özcan Karabulut heyecanını öyküye taşımış, coşkusu yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanından edebiyatçıları ve edebiyat insanlarını bir araya topladığı Ankara Öykü Günlerine dönüşmüş. Ardından da dünyadan yazarlar katılmış etkinliklere, Ankara Öykü Günlerinin başına uluslararası sözcüğü yakışmış.

    ÖYKÜ, MAĞLUPLARIN TÜRÜDÜR

    Öykünün edebiyatın parasız yatılısı olduğunu düşünürüm hep… Toplumsal değişimlerin ilk semptomudur, dinamizmin de, hüsran duygusunun da. Belki bundan, öykülerin masa başında yazılabileceğine inananlardan değilim. Öykü, sabahın karanlığında otobüse yürürken, fırından gelen günün ilk ekmeğinin kokusunu duyarken, metrobüs Hadımköy’e doğru ilerlerken, bir çiftçi dinlenirken, çayını içerken, kuşların göç etmekte olduğunu izlerken, mahpuslara mektup yazarken, postaneye yürürken, sevincini çalanları unutmak için kaldırımları hırsla çiğnerken, sloganlardan sesin yorulduğunda, öğle aralarında herkes yemeğe çıktığında sakladığın kalemini çıkardığında yazılır. Belki bundan, öyküyü hep kazananların yazabileceğine de inanmıyorum. Öykü, mağlupların türüdür. Bir öyküyü okuduğunuzda duyduğunuz gizli haz, kaybeden yanlarınızı, kaybettiklerinizi anımsamanızdandır belki… Özlem değil, sadece anımsama.

    Uluslararası Ankara Öykü Günleri de, toplumun dinamizminden uzak günlerinde başlarken, Dünya Öykü Günü projesi Özcan Karabulut tarafından son milenyumun ilk yıllarında ortaya atılmış. 2005 yılındaysa Uluslararası PEN toplantısında, 14 Şubat’ın Dünya Öykü Günü olarak kutlanmasına ilişkin bir tavsiye kararına dönüşmüş… Uluslararası Ankara Öykü Günleri ile birlikte kutlanan Dünya Öykü Günü, edebiyatçıları bir araya getirirken, bu etkileşimden doğan enerji öyküye yansımış. Ve yaşamda da, yazında da hikayeler birikirken, öykünün hızlı yılları başlamış... Yıllar içinde yayımlanan öykü kitaplarının sayısı artmış. Dünya edebiyatından öykü çevirileri de… Öykü günlerinin ve gününün sihirli bir etkisi olmuş öykü kamusunda… Bunu kültür sosyologları açıklayabilir mi, bilmiyorum. Ama galiba, etki yönetilemez, derler. Öykünün günleri ve gününün etkisi de böyle.

    SİHİRLİ ETKİYİ KEŞFEDEN BİR YAZAR

    Özcan Karabulut, bu sihirli etkiyi keşfeden bir yazar. Çünkü o ilk öykülerini birçok edebiyatçı gibi yazıp, dergilerde yayımlamamıştı. Yetmişlerin heyecanlı yıllarında, kaleme aldığı ilk öyküleri, ODTÜ’nün duvarlarına asmış, üniversitede kurdukları kulüple bir öykü sergisi açmıştı. Elbette, duvarlarda. Kurdukları kulüp kapatıldığında da, demir parmaklıklarının ardında da yılmadı. Neredeyse, orada öykülerini biriktirdi. Adana’da başlayan öyküsü Erzurum’a, oradan Ankara’ya uzandığında, üniversitenin ve mahpushanenin ardından, işçilerle bir ömür geçirdi, çalışmak zorunda bırakılan çocuklar için uluslararası işçi örgütleriyle birlikte çalıştı. Diyarbakır’ın küçelerini adımladı. Her bir adımı ona metin olarak döndü. Belki adımladıkları, yaşadıkları yazdıklarının içinden geçmekteydi. Dünyasında metin olmayana pek yer yoktu.

    “Hüzünle Bazı Günler”, “Baştan Sona Yalnızlık”, “Belki de Kaybeden Zaman”, “Aşkın Halleri”, “Amida, Eğer Sana Gelemezsem”, “Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati”… Öykü kitapları ve romanıyla birçok ödül aldı. Ancak Karabulut’un muhalif ruhunu ödüller ehlileştiremedi, aldığı ödüllerin altında kalemini ezdirmedi. İflah olmaz bir muhaliftir, eleştiriden de, öz eleştiriden de hiç vazgeçmez. Türkiye’deki edebiyat ortamının demokratikleşmesi için mücadele etti, etmekte. Bunun edebiyattaki eleştiri ortamının gelişmesiyle gerçekleşeceğini biliyordu. Bu yüzden öykü yazanlara verdiği desteği, öyküyü eleştirenlere de verdi.

    HERKESE ÖYKÜ ÇAĞRISI YAPIYOR

    2019 yılının Dünya Öykü Günü bildirisini, Türkçe öyküye en büyük emeği verenlerden Özcan Karabulut yazıyor. Sokağın tozunu, toprağını öyküsüne sızdırabilen nadir edebiyatçılardan Karabulut herhangi birine ya da herkese aslında öykü çağrısı yapıyor:

    “Bir öykü, niçin bir uyarı olmasın; kanınızı donduran şeylere ve ölümlere karşı, tepeden tırnağa bir dalgalanma yaratmasın? Durmadan bir şeyleri bekleyen bir hareketsizlik halindeyken; bir öykü, bir hayat belirtisi, hatta niçin bir mucize olmasın? Kötülüklere ve çirkinliklere karşı iyi gelebilir, bir öykü. Bir öyküyle, suya sabuna dokunabilirsiniz. Eğer yanınızdakinin, karşınızdakinin veya hiç tanımadığınız birinin hüznüne, acısına dokunmak için kendinizi hazır hissediyorsanız, bir öykü okumanız yeter. İstemezseniz, koca bir dünya bile yetmeyebilir.

    Umudun düşmanlarına inat, ‘Bir insanı sevmek’le, bir öykü okumakla başlayacak ‘her şey’. Evet, her şey ama her şey, bir öykü okumakla başlayacak, sonrası gelecek, mutlaka. Kayıtsızlığımızdan, depresyonumuzdan ya da yorgunluğumuzdan kurtulacağız, çevremizde olup bitenlere ilgi duymaya başlayacağız, her ne yapacaksak onu yapacağız. Bir öykü; dudaktan dudağa, kulaktan kulağa mırıldanarak, insana, daha çok insana fısıldanarak, bize insan olduğumuzu anımsatacak, dostlukları çoğaltacak, paylaştıkça anlam kazanacak ve güzel günlerin mümkün olduğunu gösterecek, umudumuzu hep diri tutacak. Her şey sevgiyle ve bir öyküyle başlayacak…

    Bu 14 Şubat’ta; kuşlar, kadınlar, çocuklar ve tüm insanlık olarak iyi olmak istiyoruz. Çünkü insan öyküsüyle ve haklarıyla var.”

    Dünya Öykü Günü: Öykü insana ‘merhaba’ demektir

    Dünya Öykü Günü: Öykü insana ‘merhaba’ demektir

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AB, Suudi Arabistan’ı kara listeye ekledi
    SONRAKİ HABER

    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD-İran gerilimi ya da bitmeyen savaş!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Cesaret de bulaşıcıdır

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Trump neden her tarafa saldırıyor?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Çalışma koşullarında esaslı değişikliği, işçi fiili olarak çalışmaya devam ederse kabul etmiş sayılır

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Somalı anaların çığlığı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İçeriden dışarıya özgürlük karikatürleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış
    Bakanlık, 3 işçinin göçük altında kaldığı gün ‘denetim’ yapmış

    Muğla Milas'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğü ile ilgili soru önergesine Bakanlıktan skandal bir yanıt geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı
    İstanbul Havalimanında uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yaptı

    İstanbul Havalimanına "olumsuz hava" nedeniyle uçaklar uzun bir süre iniş yapamadı. Uçaklar 1 saate varan rötarla havalimanına inmeye çalıştı.

    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor
    CHP'li Seyit Torun: YSK durumu açıklayacak cümle kuramıyor

    YSK'nin gerekçeli kararı açıklamamasına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Herhalde bu durumu açıklayacak bir cümle kuramıyorlar

    GÜNCELLENDİ
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi
    AA muhabirini arayan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 jandarma dere suyuna kapılarak yaşamını yitirdi.

    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"
    "Önkol davasında devletin idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi"

    Ceylan Önkol davasında Danıştay kararını değerlendiren Avukat Saman "Devletin bu konudaki idari kusuru ve sorumluluğu kabul edildi" dedi.

    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı
    MSB: Türkiye-Rusya çalışma grubu ilk toplantısını Ankara'da yaptı

    Türkiye-Rusya arasında kurulan çalışma grubunun ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdiği, İdlib ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

    Toplusözleşme sürecinin devam ettiği TÜPRAŞ’ın 4 rafinerisinde işçilerin dün başlattığı fabrikayı terk etmeme eylemleri sürüyor.

    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı
    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı

    İsveç’in başkenti Stockholm’de işçiler ve çevreciler, iş güvenliği ve iklimin korunması için birlikte sokağa çıktı

    GÜNCELLENDİ
    Euroleague’de dörtlü final tamamlandı, Efes ve CSKA Moskova finalist
    Euroleague’de dörtlü final tamamlandı, Efes ve CSKA Moskova finalist
    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı
    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı

    Ethem Sarısülük’ü vuran polisin tutuksuz yargılanmasını protesto eden sanatçıya 6 bin TL ceza verildi. Polise sadece 15 bin 200 TL ceza verilmişti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

    Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

    CHP, AKP'nin "seçmenlerin kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirdiği"ni belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

    GÜNCELLENDİ
    ABD İran gerginliğini artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi
    ABD İran gerginliğini artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

    ABD'nin İran'ı hedef alan kuşatma stratejisi devam ederken "savaş durumuna hazırlık" şeklinde yorumlanabilecek adımlar atılmaya devam ediliyor.

    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak
    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

    Saadet Gıda’da bir işçiyi patronla darbeden ara bulucu avukat için verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Avukat kasten yaralamadan yargılanacak.

    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı
    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı

    Okyanus Tekstil’de aylık 350 liraya sigortasız çalıştırılan Sibel Sunbul isimli kadın işçi, patron ve 3 işçi tarafından darbedildiğini söyledi.

    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi
    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi

    Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlak oluştuğu haberlerinin ardından mahkemeden keşif ve bilirkişi incelemesi talep edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelerin eylemine polis engel oldu. Adana emek ve demokrasi güçleri ise hükümete çağrı yaptı.

    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede
    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede

    TMMOB Makina Mühendisleri Odasının yayımladığı sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusunda işsizlik konusuna yer verildi.

    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün
    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

    Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün | Kaos GL Editörü Yıldız Tar: 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 7 bölge ilinin baro başkanı, açlık grevleriyle ilgili TBMM başkanı Mustafa Şentop'la görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçen yıl uygulamaya konan bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı
    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı

    Tüm Bel-Sen, Denizli’nin Merkezefendi Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı.

    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

    Beşiktaş'ta 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.