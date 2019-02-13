13 Şubat 2019 09:59
Antalya’da PSAKD yöneticisi gözaltına alındı
Antalya'da PSAKD Yöneticisi Gürbüz Deniz, çarşıda annesiyle yürürken gözaltına alındı.
Fotoğraf: Evrensel
Antalya’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Antalya Şubesi Yöneticisi Gürbüz Deniz terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.
Deniz’in dün öğle saatlerinde annesiyle çarşıda yürürken gözaltına alındığı ve TEM şube müdürlüğüne götürüldüğü aktarıldı. (Antalya/EVRENSEL)
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