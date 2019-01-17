Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yaklaşık 250 işçi, hastanenin 10 gün içinde Bilkent Şehir Hastanesine taşınmasıyla işsiz kalacak.
17 Ocak 2019 16:39Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2019 18:08
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yaklaşık 250 işçi, hastanenin Bilkent Şehir Hastanesine taşınmasıyla işsiz kalacak. Kadroya geçirilmedikleri gerekçesiyle de 10 gün içinde işsiz kalacak işçiler, bugüne kadar çalıştıkları hastane önünde basın açıklaması yaptı.
AYRIM YAPILMADAN KADRO İSTİYORLAR
Açıklamada konuşan ve işsiz kalacaklarını belirten Yunus Bulut, “Bizler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan taşeron işçileriz. Arkamda görmüş olduğunuz hastane ve arkadaşların son 10 günü kaldı. Biz MR, tomografi, yemekhane, sterilizasyon, kan almada personel olarak işsiz kalıyoruz. İşçi kadrosuna geçemedik. Bizlerin sesini duyun, seslerimizi duyacağınıza inanıyoruz. Çocuklarımızın, ailemizin geleceği için sizden ayrımsız kadro istiyoruz. (Ankara/EVRENSEL)