Kadroya alınmayan yaklaşık 250 işçi, 10 gün içinde işsiz kalacak

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan yaklaşık 250 işçi, hastanenin Bilkent Şehir Hastanesine taşınmasıyla işsiz kalacak. Kadroya geçirilmedikleri gerekçesiyle de 10 gün içinde işsiz kalacak işçiler, bugüne kadar çalıştıkları hastane önünde basın açıklaması yaptı.

AYRIM YAPILMADAN KADRO İSTİYORLAR

Açıklamada konuşan ve işsiz kalacaklarını belirten Yunus Bulut, “Bizler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan taşeron işçileriz. Arkamda görmüş olduğunuz hastane ve arkadaşların son 10 günü kaldı. Biz MR, tomografi, yemekhane, sterilizasyon, kan almada personel olarak işsiz kalıyoruz. İşçi kadrosuna geçemedik. Bizlerin sesini duyun, seslerimizi duyacağınıza inanıyoruz. Çocuklarımızın, ailemizin geleceği için sizden ayrımsız kadro istiyoruz. (Ankara/EVRENSEL)