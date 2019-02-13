13 Şubat 2019 12:20

AKP'nin Karabağlar adayının ortaokulda seçim çalışması yaptığı iddiası

Eğitim Sen, AKP'nin İzmir Karabağlar adayının 29 Ekim Ortaokulunda seçim çalışması yürütmesine tepki gösterdi: Okullarda seçim çalışması hukuka aykırı

AKP'nin Karabağlar adayının ortaokulda seçim çalışması yaptığı iddiası

Fotoğraf: Tuncer Üner/Google Maps

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    Kamu kurumlarının ve kamu kaynaklarının AKP tarafından seçimlerde kendisine avantaj sağlayacak şekilde kullanılması tartışmaları sürüyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 29 Ekim Ortaokulunda AKP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın okulda seçim çalışması yürüttüğü öğrenildi. Seçim çalışmalarına okulun ve çevre okullarının yöneticilerinin de katılmasına Eğitim Sen 1 nolu Şube yürütmesinden tepki geldi.

    Kamu kurumlarında, özellikle de okullarda seçim çalışması yapılamayacağına dikkat çeken Eğitim Sen, “Okulları iktidar partisinin kullanımına açan kurum yöneticileri açık şekilde kanunlara aykırı davranmış olurlar ki bu durumun adli ve idari sonuçlarının olacağı açıktır. Eğitim Sen olarak bu konunun hukuken takipçisiyiz” dedi.

    Önceki gün AKP Karabağlar Belediye başkan adayının 29 Ekim Ortaokulunda seçim çalışması yürüttüğü ve çevre okulları yöneticilerinin de buna katıldığı iddia edildi. Eğitim Sen 1 No’lu Şube yürütmesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Karabağlar İlçesinde 29 Ekim Ortaokulunda AKP Karabağlar Belediye Başkan Adayının Velilere ve Okulda açılan kursların kursiyerlerine seçim çalışması yürütmesi bu seçim çalışmalarına 29 Ekim Ortaokulu ve çevre okullarının yöneticilerinin katılması, Okul Müdürünün bu çalışmayı düzenlemesi açıkça yasaların ihlalidir” denildi.

    Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube'nin açıklamasında, “Bu imtiyazlı çalışma alanı seçime katılan tüm siyasi partiler ve adaylar için değil, sadece  iktidar partisi ve ona bağlı adaylar için kullanıma açıktır. Herhangi bir muhalefet partisi veya adayı için bu durum söz konusu bile olamaz. Okulları bir siyasi partinin çalışması için açmak, buna izin vermek eğitim kurumlarının yöneticileri için mümkün değildir. Bu şekilde okulları iktidar partisinin kullanımına açan kurum yöneticileri açık şekilde kanunlara aykırı davranmış olurlar ki bu durumun adli ve idari sonuçlarının olacağı açıktır. Eğitim Sen olarak bu konunun hukuken takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” denildi.

    “EĞİTİM HAKKINA DÖNÜK AÇIK BİR İHLAL”

    Bu konuda diğer önemli bir noktanın da eğitim hizmetinin kamusal bir hizmet olduğu ve bundan dolayı da bu hizmetin özelliklerine aykırı sonuçlar üretecek her tür durumun eğitim kurumlarında mümkün olmadığını ifade eden yürütme, kamu hizmetinin eşit, ulaşılabilir ve nitelikli olması gerektiğini vurguladı. Eğitim hizmetinin ise sadece sınıf içerisinde verilen bir hizmet değil, okul içerisinde ki tüm yaşantıyı kapsayan bir hizmet olduğunu hatırlattıkları açıklamada, “öğrencilere ve velilerine dönük, okul içerisinde siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılan her türden seçim çalışması eğitimin kamusal olma özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Çocukların eğitim hakkına dönük açık bir ihlal oluşturan ve kamu kurumlarının kuruluş ve işleyişine doğrudan aykırılık oluşturan seçim çalışmalarının okullarda yapılması uygulamasına derhal son verilmesi gerekmektedir. Bu konuda mülki idare amirleri ve seçimlerin adil ve kanuna uygun yürütülmesinden sorumlu olan 'Seçim Kurulları' doğrudan sorumludur. Ayrıca tüm kurum yöneticilerinin bu çalışmalara izin vermemesi kanunen onlara verilmiş bir görevdir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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