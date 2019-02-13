Gazeteci Salih Turan tutuklandı

Son olarak Sputnik’in Kürtçe servisinde çalışan Gazeteci Salih Turan, sosyal medyada ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Turan, 12 Şubat Salı günü, sabaha karşı Yenibosna’da bulunan evine düzenlenen baskınla gözaltı alındı. Avukat Newroz Akalan'ın Evrensel'e aktardığına göre Turan’ın evinde bulunan telefon, bilgisayar gibi tüm cihazlarına da el konuldu. Emniyete götürülen Turan, ifadesinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça tutuklanması istenen Turan, çıkarıldığı mahkemede “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Avukat Akalan, Turan’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu haberleri paylaşmasının suç sayıldığını söyledi. Akalan, Turan’ın önce Metris Cezaevine gönderildiğini, ardından ise Silivri Cezaevine sevk edildiğini aktardı. (MEDYA SERVİSİ)